Ni Marcus Rashford ni Rafael Leao: El Barça tria aquest extrem, oferta imminent

El Barça ha estat explorant diverses opcions per reforçar el seu atac, especialment en la posició d'extrem esquerre. Encara que noms com Marcus Rashford i Rafael Leão han estat considerats, la directiva culé sembla haver centrat la seva atenció en el colombià del Liverpool. Segons informes recents, el Barça estaria preparant una oferta significativa per fer-se amb els seus serveis.

El de 27 anys, ha demostrat un rendiment excepcional des de la seva arribada al Liverpool el 2022. La seva capacitat per desbordar per la banda, sumada a la seva habilitat golejadora, el converteixen en un candidat ideal per cobrir l'extrem esquerre del Barça. La direcció esportiva, encapçalada per Deco, considera que aportaria l'explosivitat i profunditat que l'equip necessita en aquesta demarcació.

Oferta imminent del Barça

Fonts properes al club indiquen que el Barça estaria disposat a presentar una oferta propera als 70 milions d'euros per Luis Díaz. Aquesta xifra reflecteix la determinació del Barça per assegurar el colombià com a peça clau en el projecte esportiu de Hansi Flick. La directiva confia que aquesta proposta sigui prou atractiva per al Liverpool, considerant també el desig del jugador de vestir la samarreta culé.

Actualment, Luis Díaz manté un contracte vigent amb el Liverpool fins al 2027. No obstant això, s'ha reportat que les negociacions per a una millora salarial no han avançat com s'esperava. Aquesta situació podria influir en la disposició del jugador per considerar una sortida cap al Barça, on se li oferiria un rol protagonista i condicions contractuals acordes al seu rendiment.

Descart d'altres opcions: Rashford i Leão

Inicialment, el Barça havia mostrat interès en jugadors com Marcus Rashford i Rafael Leão per reforçar el seu atac. No obstant això, en el cas de Rashford, el seu rendiment irregular i les altes pretensions econòmiques del Manchester United van complicar les negociacions. Per la seva banda, Rafael Leão va renovar recentment el seu contracte amb l'AC Milan, incrementant la seva clàusula de rescissió i allunyant-lo de l'abast financer del Barça.

La possible incorporació de Luis Díaz al Barça representa una decisió estratègica per part de la directiva. El colombià no només aportaria qualitat i desequilibri a l'atac, sinó que també encaixaria en el perfil de jugador compromès que busca el club. L'oferta imminent de 70 milions d'euros reflecteix la serietat del Barça en concretar aquest fitxatge, que podria ser un dels moviments més destacats del pròxim mercat d'estiu