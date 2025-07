Denzel Dumfries, una de les grans bèsties negres del Barça a Europa, està a punt de fitxar pel club culer procedent de l'Inter de Milà, subcampió de la Champions League. El mercat de fitxatges del Barça està sent espectacular, però Joan Laporta vol que encara sigui millor un cop es tanqui el fitxatge de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter. El Barça i Denzel Dumfries estan molt a prop d'arribar a un acord, però el neerlandès, de 29 anys, exigeix 2 fitxatges i 1 estrella per signar amb el Barça ara.

Denzel Dumfries té nou agent: Jorge Mendes, que manté una gran relació amb Joan Laporta i amb jugadors del Barça que representa, com són Lamine Yamal o Alejandro Balde, tots dos del planter. Denzel Dumfries ha estat ofert al Barça a través de Mendes i el seu preu de sortida seria de 25 milions d'euros, quelcom que el FC Barcelona veu com una oportunitat. El mercat de fitxatges està que crema i, si res no canvia, Denzel Dumfries es convertirà en un altre dels noms propis en clau Barça: el de Rotterdam, a punt de ser culer.

El problema que té el Barça és que, com Nico Williams, Denzel Dumfries vol garanties per poder fitxar pel Barça. Dumfries té 29 anys, motiu pel qual arribar al Barça serà el seu últim gran moviment en el futbol abans de retirar-se. Denzel Dumfries exigeix 2 fitxatges i 1 estrella per signar pel Barça ara, quelcom que Joan Laporta està estudiant amb l'ajuda del gran agent de jugadors Jorge Mendes.

Oficial, Denzel Dumfries exigeix 2 fitxatges i 1 estrella per signar amb el Barça ara

Nico Williams exigia quedar lliure si no se li aconsegueix inscriure, mentre que Denzel Dumfries ha demanat diversos fitxatges per signar amb el Barça ara. El Barça ho està estudiant, però considera que serà quelcom 'fàcil' d'aconseguir, motiu pel qual s'espera tancar el fitxatge de Denzel Dumfries abans del 15 de juliol. El Barça té 11 dies per fitxar Denzel Dumfries: la clàusula de sortida del lateral és de 25 milions, però només fins al proper dia 15 de juliol de 2025.

Denzel Dumfries és l'escollit i ja sap que el Barça vol fitxar-lo de manera definitiva, però la sorpresa és que el de l'Inter de Milà vol 3 fitxatges sorprenents. Denzel Dumfries vol venir al FC Barcelona, però el neerlandès es vol assegurar que, més enllà de tenir opcions de ser titular, tindrà facilitats per adaptar-se al joc culer. L'objectiu de Deco, com ja hem explicat a 'e-Notícies', és deixar-se de floritures, com ha passat amb Nico Williams, i apostar per jugadors que sentin els colors com Dani Olmo.

Denzel Dumfries està molt a prop de fitxar pel Barça, però vol que el club li aconsegueixi 3 fitxatges: "Sorprenent"

Si res no canvia, el neerlandès Denzel Dumfries fitxarà pel Barça, tot i que exigeix 3 fitxatges sorprenents per poder signar ara. Dumfries està il·lusionat amb el seu fitxatge pel Barça, però vol estar ben acompanyat i ha demanat la renovació de Frenkie de Jong, el fitxatge d'un fisio i una altra sorpresa.

A més d'aquests dos fitxatges, Dumfries voldria comptar amb la presència de Marcus Thuram, davanter de l'Inter i íntim amic del lateral. El Barça està estudiant l'opció, tot i que de moment la prioritat és continuar comptant amb Lewandowski per, el 2026, afrontar el fitxatge de l'argentí de l'Atlètic de Madrid Julián Álvarez.