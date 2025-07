Confirmat, Joan Laporta fa cas a l’afició, però amb condicions: 'Barça sí...'

Joan Laporta ha escoltat les peticions de l’afició culer i ha confirmat el retorn d’una cosa molt important per als catalans: la Grada d'Animació. Aquesta decisió ha estat rebuda amb gran entusiasme, ja que molts aficionats consideren que aquesta grada és fonamental per revitalitzar l’ambient al Camp Nou. Tanmateix, Laporta ha deixat clar que el seu retorn vindrà de la mà de certes condicions per evitar que es repeteixin els errors del passat.

El president del Barça ha explicat que la Grada d'Animació no serà un espai lliure de restriccions. Tot i que el seu principal objectiu és recuperar l’atmosfera vibrant del Camp Nou, Joan Laporta assegura que no es permetrà que s’alteri l’ordre o la seguretat als partits. Això ha generat alguns dubtes entre els aficionats, però s’entén que és necessari per garantir un ambient positiu i controlat.

El paper clau de l’afició en la decisió

L’afició ha jugat un paper clau en aquest canvi de direcció. Des que Joan Laporta va assumir la presidència, la comunicació amb els seguidors ha estat constant, i la demanda pel retorn de la Grada d'Animació era molt clara. El retorn d’aquesta grada demostra que el club està escoltant la seva afició, reconeixent la importància que l’equip se senti recolzat.

Tot i que la notícia ha estat ben rebuda, les condicions per a la seva posada en marxa són clares. La Grada d'Animació s’implementarà sota estrictes normes de comportament, amb l’objectiu d’evitar qualsevol alteració en el desenvolupament del partit. Tindrà 16.000 localitats disponibles, però el més destacat és que els quatre grups que la formaven (Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 i Supporters Barça) no tindran cabuda en el nou espai.

Un pas cap a la revitalització del Camp Nou

El retorn de la Grada d'Animació forma part d’un projecte més ampli per revitalitzar el Camp Nou. Joan Laporta ha subratllat que aquesta mesura contribuirà a millorar l’experiència dels aficionats. A més, s’emmarca dins dels esforços per modernitzar l’estadi i retornar-li l’essència que ha fet famós el club.

Amb el retorn de la Grada d'Animació, el Barça comença una nova etapa de recuperació. Laporta ha deixat clar que la connexió amb els aficionats és clau per a l’èxit del club en el futur. Aquest retorn, programat per al setembre, serà només el principi d’una sèrie de canvis que el Barça necessita per continuar sent un referent mundial.