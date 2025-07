Ja és oficial, canvia el Barça per Croàcia: Pau Cubarsí i Íñigo Martínez l'han fet fora

Amb l'arribada de Hansi Flick, la revolució de l'equip ha estat total a nivell psicològic i tàctic, començant per la línia defensiva. Pau Cubarsí i Iñigo Martínez han estat el pilar sobre el qual el Barça ha començat a construir la seva idea de conjunt i el seu entramat defensiu. Tot i que Flick comptava amb altres alternatives com Araújo, Christensen, Eric o Sergi Domínguez, el veterà central basc i el jove talent de La Masia han estat més que intocables.

Pau i Iñigo han estat els escollits per conformar la parella de centrals i la seva feina ha estat senzillament espectacular. Pau Cubarsí, malgrat la seva joventut, s'ha assentat al lloc com un veritable veterà assolint un nivell màxim. Iñigo Martínez ha anat de més a menys però sempre mantenint un bon nivell defensiu.

Tenint en compte el domini dels dos centrals, la resta ha valorat abandonar la disciplina culer en algun moment. Ronald Araújo ho va fer el passat gener davant la possibilitat de fitxar per la Juventus, encara que finalment va acabar renovant. Per la seva banda, Christensen i Eric García també han estat relacionats amb altres equips.

Sergi Domínguez, el de La Masia deixa el Barça

Finalment, el central que ha acabat deixant la disciplina blaugrana ha estat el defensa del filial Sergi Domínguez. Aquest passat dilluns s'ha fet oficial l'acord entre el Barça i el Dinamo de Zagreb pel qual el club blaugrana rebria 1,2M. El Barça es reserva un percentatge de la plusvàlua d'una futura venda, una fórmula que ha donat resultats molt positius els últims anys.

El Barça segueix ingressant per jugadors amb els quals no comptava, com és el cas d'Alex Valle, fitxat pel Como. Flick va apostar en la pretemporada passada pel jugador de 20 anys i va ser titular en amistosos contra equips de gran nivell. El tècnic alemany li va donar l'oportunitat de debutar en partit oficial contra Osasuna, però una mala actuació va condemnar Sergi a l'ostracisme.

El Dinamo de Zagreb fitxa Sergi Domínguez

Ambdues parts han decidit separar els seus camins; el central format a La Masia s'ha decantat per l'aventura croata. L'objectiu del jove central és continuar progressant, tenir minuts en un club de prestigi del país croat. Sergi Domínguez ha tingut el suport de Dani Olmo, que va jugar diversos anys al Dinamo de Zagreb després de la seva marxa del Barça en edat juvenil.

Després de 8 anys a les categories inferiors del Barça, el jove defensa posa punt final al seu periple blaugrana. El futbolista nascut a Barcelona va arribar a La Masia en edat infantil procedent del San Gabriel. L'abultada nòmina de centrals i la gran competència existent ha provocat la seva sortida definitiva.