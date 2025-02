Munuera Montero no arbitrarà cap partit durant aquesta setmana, però no serà l'únic gran protagonista de l'actualitat que es quedarà sense formar part d'aquest espectacle anomenat futbol. Jude Bellingham, migcampista anglès que va ser expulsat en el duel de LaLiga EA Sports entre Osasuna i Real Madrid, ha estat sancionat per faltar-li al respecte a Munuera Montero: tot confirmat. La targeta vermella que Munuera Montero li va mostrar a Jude Bellingham per desconsiderar una de les seves decisions amb el famós 'fuck off' comportarà que l'anglès es perdi dos partits de lliga.

El Real Madrid ja ha comunicat que recorrerà davant Apel·lació la sanció que el CTA li ha posat a un Jude Bellingham que es perdria els partits contra Girona i Betis. L'organisme li aplica aquest càstig en considerar com "menyspreu o desconsideració" el que va dir el madridista a l'àrbitre, Munuera Montero, qui està sent investigat per un possible 'conflicte d'interessos'. De fet, com ja vam avançar a 'e-Notícies', Munuera Montero ha estat apartat pel CTA i no xiularà ni a Espanya ni a Europa fins que la seva situació es regularitzi.

José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero, ha estat un dels grans protagonistes de l'actualitat a Espanya després del duel de LaLiga entre Osasuna i Real Madrid. L'àrbitre de Jaén, que porta diverses temporades xiulant a Primera, va expulsar Jude Bellingham, va assenyalar un clar penal de Camavinga i no va revisar possibles accions polèmiques favorables als blancs. Després de la polèmica, el Real Madrid va esclatar contra Munuera Montero i el col·legiat de la Real Federació Espanyola de Futbol, tristament, s'ha vist obligat a apartar-se davant el tremendo assetjament.

Última hora! Munuera Montero ho aconsegueix, Jude Bellingham sancionat: 'Es perd...'

El CTA ha valorat les paraules de Jude Bellingham, qui es dirigia a Munuera Montero, com un "menyspreu o desconsideració", motiu pel qual només li han caigut 2 partits. En cas d'haver estat qualificades d'"insult o ofensa", Jude Bellingham s'hauria perdut un mínim de 4 partits de Lliga i un màxim de fins a 12, segons reglament.

Cal recordar que Munuera Montero, àrbitre de l'encontre davant Osasuna, va recollir a l'acta: "Al minut 40, Bellingham va ser expulsat per dirigir-se en els següents termes: "Fuck you"". Amb tot això, Munuera Montero se n'ha sortit amb la seva i ho ha aconseguit: Jude Bellingham serà sancionat per desconsiderar el criteri de l'àrbitre, cosa que aixecarà molta polèmica.