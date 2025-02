Confirmat, marxa de la mà d'Ansu Fati, doble sortida al Barça: 'Estic cansat de...'

Ansu Fati ha estat un dels més perjudicats després de l'arribada de Hansi Flick. L'alemany ha parlat del davanter públicament en diverses ocasions i els seus discursos han estat contradictoris al llarg d'aquests mesos. Això ha fet que gran part de l'afició cregui que no compta amb ell, així que ha de ser el '10' qui prengui una decisió sobre el seu pròxim destí.

Flick és conscient del que necessita l'equip i no li brinda minuts a ningú si no els mereix: tot el que fa és pensant en el bé col·lectiu. En aquest sentit hi ha diversos futbolistes que han tingut minuts i que han acabat explotant, com per exemple Marc Casadó. Altres com Ansu Fati, en canvi, han estat relegats a la banqueta.

Ansu Fati no és l'únic que no juga

Ansu Fati va començar molt bé la pretemporada i Flick va confessar que estava molt sorprès amb el nivell que estava mostrant. Poc després, una lesió a la planta del peu va fer que el nou dirigent comencés a desencantar-se amb el joc del seu jove. Ha arribat fins a tal punt que l'extrem està cansat de no jugar.

Fa un mes, Hansi va dir en una roda de premsa que ja havia parlat amb Ansu Fati i li havia comunicat, de forma transparent, el seu paper actual en la rotació. Les seves paraules van donar a entendre que no tindria opcions, però el '10' ho va voler intentar una vegada més i va decidir quedar-se. No obstant això, veient que és impossible, Ansu ha canviat d'opinió i se n'anirà a l'estiu.

Això sí, per sorpresa generalitzada, Ansu Fati no se n'anirà sol. Al seu costat, un altre dels cracks del Barça que no té minuts també farà les maletes. Parlem de Pablo Torre, qui ha desaparegut dels plans de Flick en les últimes setmanes.

Pablo Torre se'n va amb Ansu Fati

Si bé és cert que Ansu Fati va tornar a ser convocat en el partit contra el Rayo després de molt de temps, no té opcions de jugar. Ha decidit que si la situació no canvia, sortirà a la recerca de minuts i de progressar a nivell professional. Al seu torn, Pablo Torre, que tampoc juga, també estaria interessat a buscar una sortida.

Pablo Torre ha rendit bé quan ha tingut oportunitats, però la realitat és que Hansi Flick no està convençut. De fet, va jugar uns minuts contra el València perquè Gavi li va dir a l'entrenador que sortís. Veurem quin destí pren Pablo Torre, però és més que probable que se'n vagi al mercat d'estiu juntament amb Ansu Fati.