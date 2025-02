Munuera Montero no arbitrará ningún partido durante esta semana, pero no será el único gran protagonista de la actualidad que se quedará sin formar parte de este espectáculo llamado fútbol. Jude Bellingham, mediocampista inglés que fue expulsado en el duelo de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Real Madrid, ha sido sancionado por faltarle al respeto a Munuera Montero: todo confirmado. La tarjeta roja que Munuera Montero le mostró a Jude Bellingham por desconsiderar una de sus decisiones con el famoso 'fuck off' comportará que el inglés se pierda dos partidos ligueros.

El Real Madrid ya ha comunicado que recurrirá ante Apelación la sanción que el CTA le ha puesto a un Jude Bellingham que se perdería los partidos contra Girona y Betis. El organismo le aplica este castigo al considerar como "menosprecio o desconsideración" lo que dijo el madridista al árbitro, Munuera Montero, quien está siendo investigado por un posible 'cruce de intereses'. De hecho, como ya avanzamos en 'e-Notícies', Munuera Montero ha sido apartado por el CTA y no pitará ni en España ni en Europa hasta que su situación se regularice.

José Luis Munuera Montero, más conocido como Munuera Montero, ha sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad en España tras el duelo de LaLiga entre Osasuna y Real Madrid. El árbitro de Jaén, que lleva varias temporadas pitando en Primera, expulsó a Jude Bellingham, señaló un claro penalti de Camavinga y no revisó posibles acciones polémicas favorables a los blancos. Tras la polémica, el Real Madrid estalló contra Munuera Montero y el colegiado de la Real Federación Española de Fútbol, tristemente, se ha visto obligado a apartarse ante el tremendo acoso.

¡Última hora! Munuera Montero lo consigue, Jude Bellingham sancionado: 'Se pierde...'

El CTA ha valorado las palabras de Jude Bellingham, quien se dirigía a Munuera Montero, como un "menosprecio o desconsideración", motivo por el que solo le han caído 2 partidos. En caso de haber sido calificadas de "insulto u ofensa", Jude Bellinghan se habría perdido un mínimo de 4 partidos de Liga y un máximo de hasta 12, según reglamento.

Hay que recordar que Munuera Montero, árbitro del encuentro ante Osasuna, recogió en el acta: "En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por dirigirse en los siguientes términos: "Fuck you"". Con todo ello, Munuera Montero se ha salido con la suya y lo ha conseguido: Jude Bellingham será sancionado por desconsiderar el criterio del árbitro, algo que levantará mucha polémica.