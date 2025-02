Munuera Montero rep un càstig sever després de l'Osasuna-Reial Madrid: 'Se'n va a...'

José Luis Munuera Montero, més conegut com a Munuera Montero, ha estat un dels grans protagonistes de l'actualitat a Espanya després del duel de LaLiga entre Osasuna i Reial Madrid. L'àrbitre de Jaén, que porta diverses temporades xiulant a Primera, va expulsar Jude Bellingham, va assenyalar un clar penal de Camavinga i no va revisar possibles accions polèmiques favorables als blancs. Després de la polèmica, el Reial Madrid va esclatar contra Munuera Montero i el col·legiat de la Reial Federación Española de Fútbol, tristament, rebrà un sever càstig per haver fet la seva feina correctament.

L'arbitratge de Munuera Montero no va ser dolent, però el futbol espanyol viu un moment d'histèria pel 'Caso Negreira' i l'última carta del Madrid ha encès el debat. De fet, el conjunt blanc, liderat per Florentino Pérez, s'ha reunit amb el CTA aquest mateix dilluns al matí per rebre explicacions per part del comitè arbitral d'Espanya. Segons ha informat diversos mitjans de comunicació, el Reial Madrid apel·larà la targeta vermella que va veure Jude Bellingham, qui es va dirigir de manera despectiva al col·legiat Munuera Montero.

"Fuck off", va ser l'expressió que va pronunciar el migcampista anglès Jude Bellingham. Una expressió que, probablement de manera incorrecta, Munuera Montero va recollir a l'acta arbitral després del partit entre Osasuna i Reial Madrid disputat al camp rojillo aquest passat dissabte. Sigui com sigui, Bellingham no va estar afortunat i el debat no hauria d'existir, però ja saben vostès com es talla i reparteix el bacallà en aquest país i a LaLiga.

Munuera Montero rep un sever càstig després de l'Osasuna-Reial Madrid: 'Se'n va ara...'

Munuera Montero va ser durament criticat per l'estament blanc i, el pitjor de tot, acusat de corrupte i de ser còmplice de la 'Liga Negreira', que fa referència a l'escàndol culer. A tot això, sembla que Munuera Montero es quedarà, com a mínim, una jornada sense arbitrar partits de LaLiga espanyola: es dirà que és ' protecció', però serà un neverazo en tota regla. Munuera Montero no va estar malament en el duel entre Osasuna i Reial Madrid, però sí que va obviar algunes accions que podrien haver beneficiat al Reial Madrid, una cosa que és humana.

Des del Reial Madrid estan descontents amb la targeta vermella que José Luis Munuera Montero va treure a Jude Bellingham en el partit davant Osasuna, i demanaran que sigui anul·lada. No és cap novetat, però el club blanc intentarà que, per error de traducció, la targeta vermella que va veure Bellingham quedi totalment anul·lada, una cosa que seria un escàndol.

Cal recordar que el CTA va deixar clar, a principis de temporada, que només el capità podria dirigir-se, de manera educada, a l'àrbitre per protestar o consultar aspectes del criteri arbitral.