Marc Casadó li diu a Jules Koundé després de rebre la mateixa oferta: 'Podem anar al...'

Marc Casadó ha estat una de les grans apostes de Hansi Flick aquesta temporada. La seva irrupció ha estat clau per al Barça, adaptant-se amb èxit a l'elit i omplint el buit que va deixar en el seu dia Sergio Busquets. Encara que ara Frenkie de Jong li ha guanyat la partida en les últimes setmanes, la realitat és que continua sent un jugador tremendament important per al bon funcionament del vestidor.

D'altra banda, Jules Koundé també ha tingut una gran temporada, destacant tant en defensa com en atac. El seu rendiment com a lateral ha estat impecable, combinant una gran solidesa defensiva amb aportacions destacades en fase ofensiva. Flick confia plenament en ell tal com demostren els seus minuts sobre la gespa.

No obstant això, per al lament del Barça, el gran nivell de Marc Casadó i Jules Koundé no ha passat desapercebut a Europa. Equips de primer nivell han mostrat interès en els seus serveis de cara al pròxim mercat. Un dels clubs més insistents ha estat el Chelsea, que ja ha presentat la seva doble proposta.

El Chelsea vol a Marc Casadó i Jules Koundé

L'equip dirigit per Enzo Maresca travessa una campanya irregular. Malgrat comptar amb una plantilla talentosa, el seu rendiment no ha estat l'esperat a la Premier League i actualment ocupen la sisena posició. És per això que busquen reforços que els ajudin a recuperar protagonisme a Anglaterra i han posat la mira en el Barça.

El Chelsea ha traslladat una doble oferta per Marc Casadó i Jules Koundé. En el cas del defensa francès, els anglesos estarien disposats a pagar prop de 100 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. En el cas de Casadó no va caldre ni presentar una quantitat concreta, ja que el canterà va tancar qualsevol possibilitat renovant amb el Barça.

El Barça respon al Chelsea

Malgrat la temptació, el Barça no té intenció de desprendre's de cap dels dos jugadors. Només una necessitat econòmica extrema podria forçar la seva sortida. En aquests moments, tant Marc Casadó com Jules Koundé tenen clar que volen seguir al club.

L'estabilitat del projecte de Hansi Flick és clau en aquesta decisió. El tècnic alemany considera a tots dos jugadors fonamentals per a la plantilla. Mentre la situació no canviï, el Barça continuarà comptant amb ells per al futur immediat.

El mercat d'estiu encara pot portar sorpreses. Si el Chelsea insisteix amb noves ofertes, la directiva del club català haurà de valorar la seva postura. De moment, Marc Casadó i Jules Koundé continuaran vestint la samarreta del Barça.