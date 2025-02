Munuera Montero dona la cara a la COPE i explica tota la veritat: 'No tinc...'

En els últims dies no es parla d'una altra cosa. Des del passat dissabte, Munuera Montero s'ha convertit en el focus de la polèmica, les crítiques, els insults, les paranoies i les conspiracions després del seu arbitratge en l'Osasuna-Real Madrid. Recordem que també va arbitrar l'esperpèntic Real Madrid-Celta, on els viguesos van acabar eliminats de la Copa, però no ha estat fins a l'expulsió de Bellingham quan ha esclatat tot.

Com diem, ja el mateix dissabte, Munuera Montero va rebre greus amenaces després de la seva actuació a El Sadar. És cert que, potser, l'expulsió de Bellingham va ser exagerada o que la redacció de l'acta no va ser precisa del tot, però és evident que la situació s'ha tornat insostenible. Almenys així ho explica el mateix col·legiat andalús, que no només ha d'enfrontar-se a les crítiques pel seu treball, sinó que ara també han intentat treure els seus draps bruts.

I és que, des de fa uns dies, diversos mitjans informen que Munuera Montero podria incórrer en un conflicte d'interessos per l'empresa que ha creat. Es tracta de 'Talentus Sports Speakers', una societat que es dedica a fer xerrades sobre esport per a nois joves i que s'ha vist esquitxada després de les últimes informacions publicades. En concret, la RFEF ha obert una investigació per aclarir un possible conflicte d'interessos i, de moment, l'ha apartat.

Munuera Montero es defensa a la COPE

Anit, per sorpresa de tothom, Munuera Montero va aparèixer als micròfons de la cadena COPE per donar la seva versió. Ho va fer a El Partidazo de COPE, programa que dirigeix Juanma Castaño, qui va ser l'encarregat de conduir l'entrevista. Munuera no va entrar en temes esportius, però sí que va voler deixar molt clara la seva opinió: "No tinc res a amagar".

Munuera Montero va aclarir que la creació de 'Talentus Sports Speakers' es deu al fet que es troba en els últims anys de carrera i ha de preparar el futur. No obstant això, explica que, en cap cas, amb aquesta societat ha cobrat diners procedents de cap entitat esportiva i que, fins a la data, només ha donat "quatre o cinc conferències".

Recordem que Munuera Montero està acusat de conflicte d'interessos perquè en el perfil de la seva empresa apareixien ofertes de treball d'equips com el PSG, el Manchester City o l'Atlètic. No obstant això, ha explicat que "recopilem ofertes de treball públiques perquè als nois que venen a les meves conferències els pot interessar. No he tingut relació directa amb cap club".

Munuera Montero explica el seu calvari i el de la seva família

Un cop aclarit el tema de la seva empresa, que el té momentàniament apartat de l'arbitratge, Munuera també va confessar el calvari personal que viu ell i la seva família des de dissabte. Ha rebut amenaces, i fins i tot va relatar un episodi desagradable amb el seu pare a missa, encara que no va voler donar detalls. Sens dubte, la confessió de Munuera Montero espanta i deixa clar que aquest no és el camí adequat.

De moment, Munuera no podrà xiular aquest cap de setmana mentre no es resolgui el tema de 'Talentus Sports Speakers'. Un assumpte que hauria de quedar tancat aviat, ja que sembla evident que no hi ha cap conflicte d'interessos entre la seva activitat i l'arbitratge. A més, utilitzar aquesta informació per dir que les seves actuacions dins del terreny de joc estan condicionades, sembla, com a mínim, descabellat.