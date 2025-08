Última hora, marxa del Barça i se'n va a Aràbia: 'Era molt amic de Lamine Yamal...'

Un dels grans amics de Lamine Yamal s'allunya definitivament del Barça, ja que acaba de tancar un nou contracte per anar a jugar a Aràbia Saudita, on cobrarà una milionada. Al Barça especulaven i contemplaven un possible retorn d'aquest amic de Lamine Yamal, però no s'ha acabat de tancar res i, per tant, aquest jugador jugarà a Aràbia. Lamine Yamal ja és la gran figura del Barça, però ara està una mica molest, ja que el club culer no ha aconseguit que el seu gran amic s'oblidi d'Aràbia Saudita.

El mercat de fitxatges està que crema i són molts els moviments que afecten el Barça de Lamine Yamal. L'últim d'aquests ja ha estat confirmat i fa oficial que el FC Barcelona no mourà fitxa per Joao Félix, un dels millors amics de Lamine Yamal a Barcelona.

El davanter portuguès, que va ser present a la festa d'aniversari de Lamine Yamal, no tornarà al Barça i ja és nou jugador de l'Al-Nassr de l'Aràbia, equip de Cristiano. Lamine Yamal, que comparteix agent amb Félix, esperava que el Barça tornés a preguntar pel seu amic amb contracte al Chelsea, però no va ser així, ja que Flick volia Rashford. Félix ja ha fitxat per l'Al-Nassr i té contracte amb els àrabs fins al juny de 2027: ja és oficial, darrera hora confirmada sobre el millor amic de Lamine Yamal.