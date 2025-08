Felicitat màxima per a Joan Laporta, ho ha aconseguit: el seu preferit signa fins al 2029

Joan Laporta és, sens dubte, el millor president de la història del Barça. A nivell esportiu, la seva decisió de comptar amb Hansi Flick per a la banqueta ha estat una alenada d'aire fresc per a l'equip. A nivell institucional, el mandatari culer ha aconseguit que el club torni a la norma 1:1 del Fair Play financer

En aquest sentit, el FC Barcelona passa a poder fitxar amb normalitat deixant enrere una època complicada al mercat de fitxatges. Les incorporacions de Joan García, Rashford i Bardghji ja s'han dut a terme sense posar en risc l'economia del club. Tanmateix, Joan Laporta en vol més i ja està treballant activament per fer que el seu jugador preferit firmi fins al 2029.

Joan Laporta assenyala el millor, el vol sí o sí

Joan Laporta té entre cella i cella la renovació de Frenkie de Jong fins al 2029, i sembla que per fi ho ha aconseguit. El migcampista neerlandès fa dos anys que dona llargues al club rebutjant les noves condicions proposades per Laporta. La directiva volia ampliar el seu vincle per diferir el seu salari i que l'economia del club no se'n ressentís, però el '21' no ho ha posat fàcil.

Finalment, tot i que ha durat més del que s'esperava, la renovació de Frenkie de Jong serà oficial els pròxims dies. A causa de problemes amb el seu agent, el futbolista encara no ha segellat de manera oficial la seva renovació, però l'acord és total. Joan Laporta està d'enhorabona.

La renovació de Frenkie de Jong és qüestió de dies tal com ell mateix ha confirmat. "Encara no he renovat, però estic molt content al Barça i, pel que sé, el Barça està content amb mi, així que al final renovaré". Sens dubte, una gran notícia per a Joan Laporta, que podrà continuar comptant amb la gran qualitat del migcampista internacional pels Països Baixos fins al 2029.

Les claus de la renovació de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong fa molt de temps que és la gran prioritat de Joan Laporta en aquest sentit. La seva renovació és clau per al bon funcionament de l'equip, així que el president ha hagut de cedir. La part fixa del seu salari serà una mica menor, però la xifra total serà més gran si tenim en compte les variables individuals i col·lectives.

El neerlandès ha recuperat la seva millor versió amb Hansi Flick i Joan Laporta ho sap, per això ha insistit tant a tancar la seva continuïtat. El jugador és peça clau a l'esquema de joc del tècnic alemany. Per tant, llevat de sorpresa majúscula, un cop solucionat el tema amb el seu agent, la renovació fins al 2029 no hauria de trigar a fer-se oficial.