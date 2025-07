El Barça guanya el Seoul, però Joan Laporta activa la seva venda: 'S'ha quedat sense lloc'

El FC Barcelona s'ha imposat amb autoritat al FC Seoul en el segon partit de l'equip en terres asiàtiques. El resultat final ha estat abultat, ja que el club català s'ha endut la victòria per 3 a 7, però l'enfrontament ha tingut moments de tota mena. Lluny de ser un passeig, el duel entre Barça i Seoul ha deixat una bona llista de detalls dels quals Joan Laporta ha pogut prendre bona nota.

El Barça guanya al Seoul amb Joan Laporta present

Flick no ha volgut córrer riscos i, per evitar sorpreses, ha tret el seu onze de gala d'inici. Només Joan García i Araújo s'han colat a l'esquema ideal del tècnic alemany, que ha optat per mantenir la línia de l'any passat. Al mig del camp, Pedri, De Jong i Olmo han estat els escollits, mentre que, en atac, Lamine Yamal, Raphinha i Lewandowski s'han mantingut com a titulars.

Joan Laporta, que ha vist el partit des de la llotja, ha quedat meravellat amb el rendiment dels seus pupils. El president culer està tremendament satisfet amb el que ha vist sobre la gespa, però també s'ha adonat d'una situació que pocs podien imaginar fa alguns mesos. I és que un dels favorits de Flick ha perdut el seu rol com a suplent de luxe.

Joan Laporta activa la seva venda

Joan Laporta, conscient de la necessitat que té el club d'equilibrar els seus comptes, no posarà pegues a certes sortides. Evidentment, Laporta no permetrà la venda de Lamine ni Pedri, però sí d'altres jugadors amb un rol molt més residual. En concret, després del partit davant el Seoul, el màxim mandatari culer ha afegit a la llista de possibles vendes Gerard Martín.

El lateral del Barça, que l'any passat va ser el suplent habitual de Balde, ha vist com Jofre Torrents ha ocupat la seva posició. Davant el Seoul, el jove canterà de 18 anys ha passat per davant de Gerard Martín, que ha hagut d'acomodar-se a la zona central de la defensa per tenir minuts. Un escenari que, per a Joan Laporta, és suficient per forçar la seva sortida.

Laporta té clar que tot ingrés és benvingut en aquests moments, i sap que Gerard Martín desperta cert interès en alguns equips d'Europa. Per això, veient que a l'esquema de Flick no tindrà gaires oportunitats, Joan Laporta ha decidit negociar la seva sortida. El president està disposat a deixar-lo sortir sempre que l'oferta rebuda arribi, com a mínim, als 15 milions d'euros.

Encara queda molt estiu, però sembla evident que Gerard Martín haurà de viure a l'ombra de Balde i Jofre Torrents si es queda al FC Barcelona. Per la seva banda, Joan Laporta, conscient de la situació, ha deixat clar que l'equip no necessita tres laterals esquerrans. Veurem què passa amb el pas dels dies.