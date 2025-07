Hansi Flick ho fa oficial al Seül-Barça: hi ha traïció, canvi de cromos sorpresa

El Barça afronta el seu segon partit de pretemporada davant el Seoul amb les intencions molt clares. Hansi Flick, conscient que té entre mans una de les millors plantilles del món, vol repetir els èxits assolits en la seva primera temporada. Amb talents com Lamine, Pedri, Raphinha o Ronald Araújo, tot és més fàcil, però el tècnic alemany té la missió d'aconseguir que la relaxació no faci efecte al vestidor.

Novetats al Seoul-Barça

Pel segon compromís de pretemporada, Hansi Flick ha pres una decisió realment sorprenent. Vol demostrar des del primer dia que el Barça aspira a tot i, tot i que el duel d'avui només és un amistós, ja ha presentat el seu onze de gala. Flick vol que els seus jugadors mantinguin els automatismes i la química entre ells, així que ha optat per posar d'inici els millors.

Pel Seoul-Barça, Hansi Flick ha decidit que els nous fitxatges com Rashford i Bardghji es quedin a la banqueta. En el seu lloc, el trident format per Lamine, Raphinha i Lewandowski ha tornat a ocupar les posicions d'atac. D'altra banda, cal destacar que a la medul·lar hi ha hagut poques novetats, però sí que és important dir que la gran sorpresa ha arribat a la defensa amb Ronald Araújo.

Hansi Flick ho fa oficial al Seoul-Barça

Per sorpresa de gairebé tothom, Hansi Flick ha decidit sacsejar l'arbre pel Seoul-Barça amb un canvi important a la rereguarda culer. L'any passat, Pau Cubarsí i Íñigo Martínez eren els titulars de l'equip sense cap discussió. Tanmateix, ara sembla que tot ha canviat, ja que Ronald Araújo s'ha colat a l'onze de gala presentat per Flick, i com a capità.

El central uruguaià ha viscut uns últims mesos molt complicats a causa del rol que Hansi Flick li havia atorgat. Va començar el curs 24/25 lesionat i no va poder reaparèixer fins al mes de gener, quan gairebé va marxar traspassat a la Juventus. Finalment, després de reunir-se amb Deco i escoltar els plans de Flick, Ronald Araújo va decidir seguir a la Ciutat Comtal, i ara el temps li dona la raó: avui ha estat titular.

Ronald Araújo avança Íñigo Martínez

Ronald Araújo va renovar fins al 2031 sota la promesa que seria important a l'esquema de Hansi Flick. Ningú li pot assegurar la titularitat, però és evident que la decisió de l'entrenador alemany de posar d'inici l'uruguaià al Seoul-Barça és tota una declaració d'intencions.

De fet, abans de conèixer l'alineació, el diari Sport ha confirmat que "Ronald Araújo serà una peça important per a Hansi Flick aquesta temporada. Considera que ofereix un perfil diferent al d'Íñigo i Cubarsí, més físic i potent". Una afirmació que ha tingut suport al Seoul-Barça, on Araújo ha sortit d'inici i ha deixat molt bones sensacions.