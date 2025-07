Cop de mall per a Lamine Yamal, és qüestió de dies: Hansi Flick no té pietat, adeu

Lamine Yamal destaca des de la seva irrupció per la seva actitud proactiva dins i fora del camp. Sempre confiat i amb ganes de brillar, el jove canterà viu un moment vital i esportiu excepcional. Amb només 18 anys, ja és considerat un dels millors del món i ha renovat amb el Barça per lluir el dorsal ‘10’, un número que simbolitza el seu estatus actual.

Més enllà de l’èxit esportiu, Lamine Yamal també destaca pel que fa fora del camp. És molt proper al seu germà petit, al seu pare i a la seva àvia, a qui adora, i el seu caràcter es reflecteix també al vestidor del Barça. És molt estimat per tothom, però Lamine manté una relació especial amb un dels seus companys que, desgraciadament, és a la rampa de sortida del club.

Lamine Yamal perd un amic

Al vestidor del Barça, Lamine Yamal ha trobat un grup de joves amb qui connectar. Això sí, el seu suport més gran és Héctor Fort, amb qui se’l pot veure habitualment dins i fora de la dinàmica del club. Però aquesta amistat podria tenir un punt d’inflexió aquest estiu.

Hansi Flick no compta amb Héctor Fort per a la pròxima temporada. L’alemany ja li ha assenyalat la porta de sortida en privat i en públic, com va fer en el primer partit de la pretemporada davant el Vissel Kobe. Héctor Fort ja va ser un dels menys utilitzats la campanya passada, i sembla que tot segueix igual en el present.

Hansi Flick pressiona i pren decisions

Koundé s’ha consolidat com l’opció preferida al lateral dret. El seu nivell supera clarament el d’Héctor Fort segons la mirada del cos tècnic. La conclusió és que la progressió del canterà exigeix minuts que no aconseguirà al Barça.

Davant d’aquest escenari, el més probable és que Héctor Fort deixi el Barça aquest estiu. L’opció ideal seria una cessió, però no es descarta un traspàs que generi Fair Play. Hansi Flick considera que el més sa per a la seva formació és que surti, però el club sempre es pot guardar una opció de recompra per mantenir el control.

L’impacte per a Lamine Yamal

Aquesta sortida serà un cop dur per a Lamine Yamal en l’àmbit personal. La seva relació amb Héctor Fort és propera i tots dos comparteixen moltes hores junts. Separar-se suposaria una ruptura inesperada per a tots dos.

Tot i això, s’espera que Lamine Yamal continuï creixent com a titular indiscutible del Barça. El dorsal ‘10’ ja el corona i s’espera que continuï sent l’eix ofensiu de Hansi Flick. La seva fama creix, i el seu paper al club i al vestidor és cada cop més rellevant.