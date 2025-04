ÚLTIMA HORA! Fins a 7 jugadors del Barça acusats de dopatge: 'Els embenatges i les...'

La polèmica i la rivalitat entre Barça i Real Madrid està més viva que mai i no sembla que vagi a acabar pròximament. L'últim ha estat una greu acusació de dopatge arribada des de Madrid, on s'assegura que fins a 7 jugadors del Barça s'estarien dopant. La teoria? Que els jugadors del Barça estarien usant embenats per ocultar ferides a mans i canells provocades per punxades.

Primer va ser Kiko Matamoros, després va ser Paco Buyo i, ara, ha estat el Doctor Niko Mihic, exmetge del Real Madrid durant set anys. En una entrevista publicada per 'MARCA', Mihic ha explicat que "tothom sap que la forma senzilla d'accedir a les venes és pels canells i les mans".

No és la primera declaració d'aquest estil, ja que fonts del Real Madrid porten setmanes intentant desprestigiar el Barça assegurant que diversos jugadors de l'equip de Hansi Flick s'estarien dopant. El cert és que molts jugadors del Barça usen embenats a les mans, però fonts del club asseguren que és per petites lesions traumàtiques o per simple comoditat.

ÚLTIMA HORA! Fins a 7 jugadors del Barça acusats de dopatge: 'Els embenats i les...'

Històricament sempre s'ha buscat generar polèmica quan el Barça guanya, però en aquestes últimes setmanes ha cobrat força una teoria que va molt més enllà del normal i convencional. Des de Madrid s'assegura que el Barça podria comptar amb diversos jugadors 'dopats' i els principals assenyalats són Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski.

D'on neix aquesta teoria que afecta de forma directa al Barça? Doncs, segons ha pogut constatar 'e-Notícies', aquesta teoria neix de les xarxes socials, inundades de comentaris sobre el Barça. En aquest espai digital va néixer una espècie de corrent d'opinió que anava vinculada als embenats 'cridaners' d'alguns jugadors del Barça, que usen 'tapes' a les seves respectives mans. Des del Barça no s'ha emès cap part mèdic, però 'e-Notícies' pot confirmar que tots els embenats es col·loquen o per comoditat o per un cop previ del jugador.

En el cas de Lamine Yamal o de Raphinha, per exemple, ambdós van colpejar la paret després d'un enuig i, per tant, han rebut aquest embenat de compressió perquè puguin jugar. Lamine Yamal ho va fer després d'un entrenament fa unes quatre setmanes, mentre que Raphinha es va enfadar molt durant l'aturada de seleccions internacional que va disputar, com és lògic, amb Brasil.

Els embenats al Barça provoquen les primeres exploracions a Madrid: Són per comoditat o hi ha possible cas de dopatge?

El Barça qualifica d' "intolerables" algunes valoracions aparegudes a les xarxes socials i es reserva el dret a emprendre accions legals. De fet, al vestidor del Barça genera riure, ja que el 90% dels jugadors usen aquests embenats per comoditat i per "seguretat".

Segons aquestes teories, hi hauria fins a 7 jugadors del Barça implicats en aquests suposats casos de dopatge. Els principals són: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Pau Víctor i Gavi. A causa de la quantitat de jugadors culers que l'han portat, aquesta circumstància resulta com a mínim cridanera i va vinculada al FC Barcelona.

La situació actual amb els famosos embenats recorda a la del Barça de Pep Guardiola, al qual també se li va buscar l'inexistent per criticar-lo. En aquella ocasió hi va haver alguna insinuació de dopatge, que va acabar en querella.

"Crec que un jugador no juga amb un aparell que dissenya una lesió si no és per fer alguna cosa amb això", ha recalcat Niko Mihic, exmetge del Real Madrid.