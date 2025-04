Ni Rodrygo ni Endrick, Xabi Alonso l'expulsa i fitxa pel Barça: '95 M€ ja preparats'

Xabi Alonso, entrenador espanyol de 43 anys, ha arribat a un acord total i definitiu per convertir-se en nou DT del Real Madrid. El Barça ja ho sap i, per tant, també té constància que el relleu de Carlo Ancelotti farà fora una estrella que agrada molt a Hansi Flick. Ni Rodrygo ni Endrick, ja que tots dos tenen opcions de seguir: el Barça fitxa el nou descart de Xabi Alonso.

El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça sap que el Real Madrid dona la temporada per acabada i que ja planifica la següent amb Xabi Alonso. Xabi Alonso ha seguit de prop el treball i rendiment del bloc d'Ancelotti i està decidit: es carregarà una estrella de 95M€. El Barça està més atent que mai: si Xabi Alonso actua, el club culer pagarà 95M€ per una perla del Real Madrid, tot llest.

Sembla que Rodrygo i Endrick, tots dos brasilers, podrien ser descartats per Xabi Alonso, però no és del tot així, segons pot confirmar 'e-Notícies'. Ara bé, Xabi Alonso sí que té previst efectuar diversos canvis, que permetran que el Barça tanqui un fitxatge espectacular. Hansi Flick ja ha donat l'OK final i compte perquè el Barça podria fer-ho tot oficial aquest pròxim mes de maig de 2025.

Xabi Alonso és el nou entrenador del Reial Madrid: el Barça busca aprofitar l'adeu d'Ancelotti

Si Ancelotti ho tenia complicat per seguir al Real Madrid, després de perdre la final de la Copa del Rei contra el Barça encara ho té més. El seu relleu a la banqueta blanca serà l'espanyol Xabi Alonso, que ja ha acceptat el seu nou contracte amb el Madrid. El Barça no pinta gaire en aquesta operació, però sí que vol aprofitar alguns canvis protagonitzats per Alonso per tancar algun que altre fitxatge.

Rodrygo i Endrick semblaven estar a la rampa de sortida, però Xabi Alonso confiaria en ells i decidiria durant la pretemporada. Per contra, hi ha un jugador de 95M€ que no entra en els plans d'Alonso, però que agrada molt al Barça. Encara és aviat per afirmar-ho, però el Barça ja prepara els primers contactes: Xabi Alonso se'l carrega i Joan Laporta vol fitxar-lo aquest mateix mercat de fitxatges.

Xabi Alonso busca modificar la dinàmica del Madrid i sap que per a això necessitarà jugadors amb capacitat d'associació. És, per tot això, que hi ha una perla de 22 anys que ho té molt complicat per seguir al Madrid: el Barça li buscaria fitxar per ocupar algun dels dos laterals.

Ni Rodrygo ni Endrick, Xabi Alonso el fa fora i fitxa pel Barça: '95M€ ja preparats'

Rodrygo podria sortir del Real Madrid, però Xabi Alonso vol veure'l durant el Mundial de Clubs i en pretemporada. El mateix passa amb Endrick, davanter brasiler que no està fent una mala temporada, però que té pocs minuts. La situació és diferent amb una altra figura blanca: 95M€ de valor de mercat, el Barça prepara possibles ofertes.

El Real Madrid disputarà el Mundial de Clubs, per la qual cosa la seva temporada serà més llarga. El Barça esperarà pacientment, però està decidit a actuar amb decisió. El descart de Xabi Alonso podria vestir els colors del Barça aquest estiu, cosa que suposaria un bombazo per a LaLiga.

Si no parlem de Rodrygo ni d'Endrick, a quin jugador fem referència? Doncs fem referència a Eduardo Camavinga, jugador del Madrid que agrada molt a Hansi Flick. La temporada del francès ha estat molt decebedora i el Madrid de Xabi Alonso escoltarà ofertes per ell. El Barça està atent: podria licitar per un jove jugador que és molt polivalent i que signaria amb els ulls tancats.