Pedri revela la seva xerrada amb Lamine Yamal a la final de la Copa del Rei: 'Em va dir...'

El Barça va conquerir la Copa del Rei en una final d'infart amb pròrroga inclosa davant el Reial Madrid. Després d'un encontre igualat i ple de patiment, els de Hansi Flick van aconseguir imposar-se gràcies a un gol agònic de Koundé. Va ser un partit èpic en què diversos jugadors del Barça van brillar amb llum pròpia.

Koundé va decidir, però Pedri va tornar a dominar el partit

Encara que Koundé va ser el gran protagonista amb el seu gol decisiu a la pròrroga, Pedri va ser qui va manejar el ritme del partit durant la major part. El migcampista canari, amb la seva habitual classe, va controlar el tempo i va marcar un gol espectacular des de la frontal de l'àrea. La seva actuació va confirmar l'excel·lent estat de forma que travessa en aquest tram de la temporada.

Pedri continua creixent a passos de gegant i el seu nom sona cada vegada més fort a les travesses de la Pilota d'Or. La seva visió de joc i la seva qualitat tècnica fan del Barça un equip molt més perillós. Cada vegada que Pedri és al camp, els seus companys rendeixen a un nivell superior.

La connexió entre Pedri i Lamine Yamal, clau per al Barça

Un dels grans beneficiats del talent de Pedri és Lamine Yamal. El jove '19' del Barça aprofita la precisió del seu company per buscar desmarcatges a l'esquena de la defensa rival. Gràcies a les passades de Pedri, Lamine Yamal s'ha consolidat com una amenaça constant per a qualsevol defensa.

La connexió entre tots dos va ser evident a la final de la Copa del Rei. El primer gol del Barça va néixer d'una passada llarga de Pedri cap a Lamine Yamal. El jove extrem va controlar, va aixecar el cap i va trobar el '8' arribant des de la segona línia per definir de manera brillant i batre Courtois.

La xerrada entre Pedri i Lamine Yamal abans del gol

Després del partit, Pedri va desvelar una anècdota que explica la seva gran compenetració amb Lamine Yamal. "És una cosa que havia parlat abans amb Lamine. Sempre xuto al primer pal i em va dir: 'xuta al segon' i va encertar", va explicar el canari.

Aquesta conversa prèvia va acabar sent decisiva en un dels moments clau de la final. L'entesa entre Pedri i Lamine Yamal promet ser un dels grans actius del Barça per al futur. Quan dos talents s'entenen així, el FC Barcelona sempre surt guanyant: l'afició gaudeix d'una de les duples més determinants del futbol mundial.