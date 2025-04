Última hora: De Burgos Bengoetxea rep un càstig sever després del Clàssic de Copa

Ricardo de Burgos Bengoetxea, més conegut com De Burgos Bengoetxea, va ser l'àrbitre de la final de la Copa del Rei que es va disputar a Sevilla entre Barça i Real Madrid. L'àrbitre, del comitè biscaí i amb anys d'experiència a Primera Divisió, va estar poc encertat durant el Clàssic i ara rebrà un sever càstig per part del CTA espanyol. De Burgos Bengoetxea, de 39 anys d'edat, està molt ben considerat pel CTA, però la seva final no va ser bona i tindrà conseqüències immediates.

El Clàssic entre Barça i Real Madrid va estar protagonitzat per la polèmica nascuda de la roda de premsa prèvia a l'encontre. Ni Flick ni Ancelotti van ser els protagonistes: el show va estar armat i format per l'equip arbitral. En la prèvia de la final de Copa del Rei, De Burgos Bengoetxea i González Fuertes van parlar sobre la situació de l'arbitratge a Espanya, cosa que va provocar que el Madrid esclatés.

Es va criticar durament la feina de Real Madrid TV, cosa que "no tocava i que va generar debat", segons el club blanc. La RFEF i el CTA no van veure bé les paraules d'ambdós àrbitres anteriorment esmentats (principal i de VAR), però encara van veure pitjor l'actuació de l'equip arbitral a la final. Hi va haver molts errors, sobretot a les àrees i, per consegüent, De Burgos Bengoetxea rebrà un sever càstig ja confirmat.

Última hora: De Burgos Bengoetxea rep un sever càstig després del Clàssic de Copa

Ricardo de Burgos Bengoetxea és un dels àrbitres que millor considerat està al CTA, però no va estar 'fi' a la final de Copa entre Barça i Real Madrid. Segons el CTA, el col·legiat biscaí va fallar en accions importants i va errar a l'hora de valorar possibles penals favorables al Barça. Podria haver estat pressionat pel Real Madrid, però el cert és que va mostrar personalitat en molts moments del joc, així que s'apunta més a errors humans molt evitables.

De Burgos Bengoetxea no havia de xiular el Clàssic de Copa del Rei, però Soto Grado, àrbitre escollit inicialment, va tenir algunes disputes amb Medina Cantalejo dies abans del xoc. Soto Grado es va quedar sense final i De Burgos Bengoetxea va ser l'escollit, encara que xiular el Clàssic l'ha perjudicat més que ajudat.

El CTA ho té clar: càstig immediat per a De Burgos Bengoetxea

El CTA considera que De Burgos Bengoetxea va cometre diversos errors clars, per la qual cosa es castigarà el col·legiat basc. Un d'aquests errors va ser el penal no assenyalat sobre Ferran Torres en el tram final del partit, que hauria estat determinant per al desenllaç del xoc coper. A més, De Burgos Bengoetxea tampoc va estar encertat amb les grogues i amb una altra disputa sobre Cubarsí que hauria d'haver estat xiulada com a penal.

Amb tot això, el CTA ha decidit castigar De Burgos Bengoetxea, que en la prèvia es va mostrar afectat per les crítiques i insults per part de clubs com el Madrid. Encara no han sortit les designacions de la RFEF per a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, però 'e-Notícies' pot avançar que De Burgos Bengoetxea serà enviat a la nevera. El basc no xiularà i, en cas de sí fer-ho, serà l'encarregat de xiular un duel de 'poc voltatge'.