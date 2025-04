Jules Koundé aixeca la Copa del Rei i el Barça tremola: 'Té una gran oferta de...'

El Barça va conquerir la Copa del Rei davant el Reial Madrid en una final vibrant que es va resoldre a la pròrroga. El protagonista absolut va ser Jules Koundé, el partidàs del qual va deixar tothom bocabadat. El lateral francès va ser decisiu tant en defensa com en atac, coronant la seva actuació amb el gol de la victòria al minut 116.

L'exhibició de Koundé a la final de Copa del Rei

Des del primer minut, Koundé es va mostrar intractable a la rereguarda del Barça. Vinícius, el seu principal oponent, no va aconseguir superar-lo ni una sola vegada en tot el partit. El seu poder físic i la seva concentració tàctica van ser la clau per anul·lar el perillós davanter brasiler.

Però Jules Koundé no només va brillar al darrere. Quan el partit agonitzava, va aparèixer en atac per marcar el gol que atorgava el títol al Barça. Curiosament, un dels aspectes més criticats en el seu joc, la manca de profunditat ofensiva, va desaparèixer just en el moment més important.

Koundé, pilar del Barça... i objectiu de l'Arsenal

L'actuació de Koundé no ha fet més que confirmar que és un dels pilars actuals del Barça. No obstant això, l'alegria pel títol ha estat ràpidament enterbolida a les oficines del club. En les últimes hores, s'ha conegut que l'Arsenal de Mikel Arteta prepara una ofensiva pel defensa francès.

Segons informen mitjans anglesos, l'Arsenal té a la seva agenda Jules Koundé com a fitxatge prioritari. El club londinenc estaria disposat a oferir 65 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. Arteta considera que el defensa del Barça seria una peça fonamental en el seu projecte esportiu.

Laporta respon a l'interès de l'Arsenal per Koundé

Malgrat l'interès de l'Arsenal, la postura del Barça és ferma. Joan Laporta i Deco han decidit tancar files al voltant de Koundé i no contemplen la seva sortida sota cap concepte. El francès, que té contracte fins al 2027 i un valor de mercat de 60 milions d'euros, és considerat intransferible.

La resposta del Barça serà clara i contundent: no hi ha negociació possible. De fet, el club ja treballa en la renovació de Koundé per blindar-lo encara més. La idea és prolongar el seu contracte fins al 2029, amb una millora salarial que reflecteixi la seva importància dins del projecte de Hansi Flick.

El Barça necessita mantenir els seus millors homes per seguir creixent després d'una etapa de reconstrucció. Jules Koundé, amb la seva solidesa defensiva i la seva capacitat per aparèixer en moments clau, encarna a la perfecció l'esperit d'aquest nou Barça.