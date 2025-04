Expliquen la veritat sobre Pere Romeu, hi ha sorpresa: 'Et dona molta t...'

Pere Romeu va arribar a la banqueta del Barça Femení entre dubtes. No per falta de capacitat, sinó pel llistó altíssim que va deixar Jonatan Giráldez. La pressió era enorme i el club venia de guanyar-ho tot.

Qualsevol pas en fals, qualsevol decisió dubtosa, seria observada amb lupa pels aficionats i així va ser. Els primers mesos no van ser fàcils.

Els dubtes inicials

Des del primer dia, hi va haver crítiques cap a Pere Romeu. Alguns aficionats no entenien certs canvis de jugadores, altres qüestionaven la seva gestió en moments clau.

L'estil semblava menys fluid, fins i tot es va arribar a dir que l'equip havia perdut espurna. Però, mentre fora es parlava, dins del vestidor les coses anaven per un altre camí.

La confiança del vestidor

Les jugadores, que són qui millor el coneixen, han parlat clar. I ho han fet amb paraules de respecte, admiració i confiança. Caroline Graham Hansen, una de les estrelles de l'equip, ho va deixar clar en una entrevista recent a 3Cat:

"Et dona molta tranquil·litat. Sap molt de futbol i ens ajuda molt en els matisos que tu pots millorar a nivell individual al camp per ajudar l'equip. Tot el que ell ha dit surt bé i et dona confiança en l'equip, té molt bon ull per a aquests detalls que ens ha ajudat molt".

Aquestes paraules no són casuals, no són per compromís. Són el reflex d'un equip que creu en el seu tècnic.

Resultats que parlen

El Barça Femení està a punt de guanyar una altra Lliga. I, el més impressionant, jugarà la seva cinquena final consecutiva de la Champions League. Pocs equips al món poden dir això.

No és només mèrit de les jugadores, és també el treball silenciós del cos tècnic, i aquí, Pere Romeu ha sabut estar. Sense fer soroll, sense buscar protagonisme, deixant que parlin els resultats i les jugadores.

Un líder silenciós

El més sorprenent de Pere Romeu no és el seu talent tàctic, sinó la seva calma enmig de la tempesta. No entra al joc de les crítiques. Respon amb fets: partits ben plantejats i un equip que no només guanya, sinó que convenç.

Està clar que ha anat callant boques. No amb discursos grandiloqüents, sinó amb treball, humilitat i dedicació.

La temporada encara no ha acabat. Però si el Barça Femení aconsegueix tancar el curs amb un pòquer de títols, serà també gràcies a ell. Pere Romeu, el tècnic "de la casa" que alguns dubtaven, es guanya el seu lloc amb treball i, com diu Graham Hansen, tranquil·litat.