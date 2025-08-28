Última hora, el Barça reacciona al fitxatge de Fermín pel Chelsea: 'Golden Boy i...'
El Barça reacciona al fitxatge de Fermín pel Chelsea tancant una incorporació molt més que espectacular
El Barça reconeix que, llevat d'un gir radical, Fermín López farà les maletes per fitxar pel Chelsea, cosa que Joan Laporta buscarà contrarestar fitxant el futur Golden Boy. Al Barça saben que la sortida de Fermín López generarà molt 'fair play', però reconeixen que serà una sortida dolorosa que, sobretot Flick, voldrà 'tapar' amb un fitxatge descomunal. El Barça sap que, un cop es confirmi la venda de Fermín López, tocarà actuar i, de moment, sembla que Joan Laporta ja s'està preparant com cal.
El mercat de fitxatges d'estiu està a punt de tancar-se, però encara hi haurà moltes novetats al Barça. La principal serà la venda de Fermín López, que fitxarà pel Chelsea de Londres, club d'Enzo Maresca disposat a pagar uns 70 milions d'euros pel de Huelva. Fermín López va assegurar que es quedaria al Barça, però no ha estat així: se'n va al Chelsea i el Barça reacciona fitxant el pròxim Golden Boy que està per venir.
Joan Laporta té un objectiu clar per davant i aquest passa per fitxar per rellevar Fermín López, que aquesta setmana confirmarà el seu desig d'unir-se al Chelsea. El Barça, amb Laporta al capdavant, considera que serà capaç de tancar l'arribada del nou Golden Boy, que està jugant de meravella i que agrada al barcelonisme. Fermín, per la seva banda, acceptarà l'oferta del Chelsea: vol ser titular i sent que, amb la competència existent al Barça, serà molt complicat guanyar-se un lloc amb Hansi Flick.
Fermín López fitxarà pel Chelsea, sobretot perquè vol ser titular i perquè el club de Londres li quadruplicarà el seu sou actual, que ronda els 3M€ nets per temporada. Fermín López signarà per a les pròximes quatre temporades i es convertirà en l'enèsima perla del Chelsea, que aquest passat estiu es va coronar guanyant el Mundial de Clubs de la FIFA.
El Barça ja reacciona al fitxatge de Fermín pel Chelsea i ho fa gràcies a Joan Laporta: el president, amb tot a buscar el nou Golden Boy. Laporta sap que el Barça quedarà tocat amb l'adeu de Fermín López i, per tant, vol contrarestar el pessimisme amb un nou fitxatge que coneix molt bé la casa.
El Barça confirma que no farà una gran despesa en aquests últims dies de mercat, però sí que assegura que promocionarà una perla un cop es vengui Fermín López.
El Barça confirma la venda de Fermín López, però prepara una gran notícia per als culers: "Arriba el nou Golden Boy..."
Aquesta perla no és altra que Pedro Fernández, més conegut com 'Dro', que ja va fer la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. 'Dro', de 17 anys i encara en edat juvenil, serà la gran aposta del Barça un cop es confirmi la venda de Fermín López.
La decisió està presa: primera reacció del Barça al fitxatge de Fermín pel Chelsea, 'Mundo Deportivo' ho avança i aquest digital ho pot confirmar també aquest mateix dijous.
