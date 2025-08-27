Substitut per a Alejandro Balde: Hansi Flick li ho demana personalment a Joan Laporta
Hansi Flick insisteix a Joan Laporta perquè el vol a l’equip com més aviat millor!
Ha començat el campionat de lliga i el Barça encara té pendent d'inscriure diversos dels seus jugadors. El fair play financer continua marcant l'agenda i condiciona en gran mesura les decisions del club. Tot i tenir futbolistes preparats com és el cas del porter polonès Szczesny, el lateral Gerard Martín o el nou fitxatge, el suec Roony, encara estan pendents d'inscripció.
El retard en les inscripcions d'aquests jugadors es deu als ajustos salarials que el club encara ha de fer. El Barça està pendent de diverses sortides de jugadors amb els quals l'entrenador alemany no compta, com Héctor Fort, Iñaki Peña i Oriol Romeu. En principi, s'espera que aquesta setmana es resolguin les sortides dels tres jugadors i alliberin massa salarial.
En aquest context, el club podria inscriure aviat els tres jugadors pendents, Hansi Flick així ho ha demanat de manera expressa a Joan Laporta. El missatge de Flick és clar, hi ha un jugador que vol i necessita sí o sí, Flick no vol que els problemes econòmics frenin la seva planificació esportiva. El nom en qüestió és Gerard Martín, el lateral esquerrà va ser una de les sorpreses més positives de la passada campanya.
Gerard Martín, prioritat absoluta
El lateral esquerre ex del Cornellà va començar la temporada passada de menys a més, alguns no confiaven en ell ni en el seu potencial. No va ser el cas de Hansi Flick, que va confiar en Gerard des de la pretemporada i va acabar fent una molt bona temporada en l'any del seu debut a primera. Alejandro Balde es va convertir en el lateral titular, però els seus problemes físics recurrents el van mantenir de baixa en diversos partits.
Gerard Martín va ser l'encarregat de substituir-lo, rendint sempre a bon nivell i demostrant la seva solidesa defensiva. Gerard encara no té fitxa oficial i Flick ha urgit Laporta a resoldre aquest problema tan aviat com sigui possible, ja que la seva incorporació la qualifica de necessària i urgent. El tècnic germànic valora la polivalència de Gerard Martín i, a la pretemporada, també l'ha utilitzat com a central esquerrà.
Confiança absoluta en Gerard Martín
Una de les idees de Hansi Flick a la pretemporada va ser provar Gerard Martín al costat esquerre de l'eix central de la defensa. Els resultats van ser molt positius i el tècnic creu que Gerard pot formar parella amb Cubarsí i assumir el rol vacant deixat amb la marxa d'Iñigo Martínez. Flick creu que Martín té les virtuts necessàries per ocupar la demarcació: físic, intel·ligència tàctica i serenor amb la pilota.
Sent lateral esquerre la seva posició natural, Flick valora la seva visió de joc i el seu perfil esquerrà poc comú a la plantilla. Retardar la inscripció suposa un problema per a Flick, que veu el jugador preparat per començar a rendir de manera immediata. La inscripció de Gerard Martín depèn, en gran mesura, de les sortides que Deco i Laporta estan intentant tancar en les pròximes hores.
