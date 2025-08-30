Logo e-noticies.cat
Dos homes amb vestit posen sobre un fons degradat en tons morats; un d’ells somriu i aixeca el polze mentre l’altre mira al front amb expressió seriosa.
FUTBOL

Franco Mastantuono s'obre al seu entorn sobre el seu fitxatge pel Reial Madrid

El migcampista argentí té clar que ha estat una bona decisió

per

Javier Alberca Lamas

Franco Mastantuono està gaudint al màxim de les seves primeres setmanes com a jugador del Real Madrid

L'argentí sempre va somiar amb vestir la samarreta blanca i ara ho viu en primera persona. El contacte amb els seus nous companys, les instal·lacions de Valdebebas i la màgia del Santiago Bernabéu li han demostrat que aquest club és especial

Segons ha compartit amb la seva família, l'experiència l'ha sorprès fins i tot més del que esperava

“És una passada, per sobre del que qualsevol pugui pensar abans d'arribar aquí. El club, l'afició, l'estadi, les comoditats, el tracte, les instal·lacions… ho esperava gran, però la realitat ho ha superat”, va expressar amb entusiasme

Amb tot just 18 anys acabats de fer, s'ha convertit en una de les grans esperances del madridisme

A poc a poc en el nou repte

L'esportista és conscient que encara ha de créixer. El futbol europeu és molt més exigent tècnicament i en la velocitat de joc, i per adaptar-s'hi necessita millorar en alguns aspectes

Una major rapidesa per encarar els rivals és un dels objectius que s'ha fixat juntament amb el cos tècnic

Futbolista amb samarreta blanca i vermella davant de l’escut del Reial Madrid sobre fons morat

Físicament, Mastantuono arriba preparat. La intensitat i la fortalesa no seran un problema per a ell, ja que s'ha format amb gran disciplina a l'Argentina

El que ara necessita Mastantuono és alliberar-se en l'atac i demostrar tot el seu talent ofensiu en el moment adequat, quelcom que Xabi Alonso confia que succeirà amb el temps

Confiança de Xabi Alonso

El nou entrenador del Real Madrid ha dipositat en el jove argentí una confiança que es nota als entrenaments i als partits

Mastantuono ja ha deixat bones sensacions en la seva feina de pressió i ajudes defensives. Aquesta entrega li ha permès fer-se un lloc entre jugadors molt més experimentats

Dos homes mirant en direccions oposades amb un fons de colors foscos i fum

Xabi Alonso ha deixat clar que el considera important per al present. Encara que encara falti per veure'l com una de les referències ofensives, la seva evolució el pot convertir en un esportista determinant

El cos tècnic valora especialment la seva actitud, el seu esforç constant i la personalitat que demostra tot i la seva joventut

Una perla amb personalitat pròpia

El madridisme ja ha detectat que Mastantuono té quelcom especial. No cal ser un expert per percebre la seva personalitat i la manera com encara els reptes

En cada acció transmet seguretat, i aquest caràcter és el que fa pensar que pot convertir-se en un referent del club i de la selecció argentina en els pròxims anys

El camí no serà senzill, perquè al Real Madrid hi ha competència en totes les posicions. Tanmateix, Mastantuono sembla preparat per lluitar

El seu somni ara és guanyar-se la confiança de Xabi Alonso i respondre a l'exigència que suposa vestir la samarreta blanca

