Roony Bardghji acaba de fitxar pel Barça i ja es deixa estimar pels seus companys
Roony, el nou fitxatge culer cau en gràcia al vestidor blaugrana!
La direcció esportiva del Barça ha fet els deures amb les exigències de Hansi Flick realitzant les incorporacions sol·licitades. La porteria ha estat reforçada amb Joan García, un dels millors porters de la passada temporada i el que va fer més intervencions a la Lliga. Marcus Rashford, per la seva banda, ha vingut per reforçar la banda esquerra de l'atac, posició en la qual Flick havia fet gran èmfasi.
Reforçar la banda esquerra de l'atac era prioritari per Flick, bàsicament per poder donar descans durant la temporada als titulars Raphinha i Yamal. El fitxatge de Rashford assegura que les rotacions als extrems es puguin anar realitzant segons les necessitats. Finalment, hi ha el fitxatge del suec Roony Bardghji, fitxat del Copenhaguen per 2M d'euros i que en principi havia de reforçar el filial.
Tanmateix, les grans actuacions realitzades a la pretemporada han convençut Flick que el vol al primer equip. El suec ha demostrat ser un especialista en el dribling, extrem que juga a cama canviada i aquest fet li encanta a Hansi Flick. Jugador jove, diferent, amb la pilota als peus pot passar qualsevol cosa i els seus moviments de maluc són espectaculars, enganyant constantment als seus rivals.
Roony cau de peu al vestidor blaugrana
El jugador suec nascut a Kuwait, Roony Bardghji, nova incorporació del Barça aquest estiu, s'ha guanyat el grup amb la seva actitud i caràcter. Va patir un revés important, als seus 18 anys va tenir una lesió de creuats que va provocar que es perdés tota la passada temporada. Ara, a la pretemporada culer, l'està aprofitant al màxim, cada minut de joc per demostrar la seva gran qualitat.
Va dedicar llargs dies a recuperar-se, seguint les instruccions de metges i fisioterapeutes per minimitzar riscos i possibles recaigudes. La seva voluntat fèrria d'aconseguir un estat de forma òptim va sorprendre el staff blaugrana quan va aterrar a la ciutat esportiva culer. El seu immillorable estat físic ha vingut acompanyat d'una actitud positiva i unes ganes enormes d'aprendre i integrar-se al grup.
Marc Casadó l''apadrina'
Roony venia en un principi per reforçar el filial però les seves actuacions estan sorprenent tothom i Flick ja ha reconegut que depèn d'ell quedar-se al primer equip. Malgrat l idioma i el gran canvi de vida, Roony està posant tot el seu esforç per ser un més en tots els aspectes. La seva proactivitat i sentit de l'humor han fet que s'hagi guanyat el vestidor i Marc Casadó l'ha acabat 'apadrinant'.
Marc Casadó ha fet diversos gestos sobre Roony a les xarxes socials mostrant un bon ambient amb el nou fitxatge. Roony s'apuja en els angloparlants com De Jong, Koundé, Lewandowski, Szczesny o Rashford. El suec, des que va arribar al Barça, ha multiplicat els seus seguidors a les xarxes socials arribant a passar del milió de seguidors, tot un rècord.
Més notícies: