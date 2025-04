El Barça, liderat per Hansi Flick, està més a prop que mai de guanyar aquesta nova edició de LaLiga EA Sports, una cosa que, sens dubte, genera molt de dolor i frustració des de Madrid. Històricament sempre s'ha buscat generar polèmica quan el Barça guanya, però en aquestes últimes hores ha cobrat força una teoria que va molt més enllà del normal i convencional. Des de Madrid s'assegura que el Barça podria comptar amb diversos jugadors 'dopats' i els principals assenyalats són Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski.

D'on neix aquesta teoria que afecta de forma directa el Barça? Doncs, segons ha pogut constatar 'e-Notícies', aquesta teoria neix de les xarxes socials, inundades de comentaris sobre el Barça. En aquest espai digital va néixer una espècie de corrent d'opinió que anava vinculada als embenats 'cridaners' d'alguns jugadors del Barça, que usen 'tapes' a les seves respectives mans. Des del Barça no s'ha emès cap informe mèdic, però 'e-Notícies' pot confirmar que tots els embenats es col·loquen o per comoditat o per un cop previ del jugador.

En el cas de Lamine Yamal o de Raphinha, per exemple, ambdós van colpejar la paret després d'un enuig i, per tant, han rebut aquest embenat de compressió perquè puguin jugar. Lamine Yamal ho va fer després d'un entrenament fa unes tres setmanes, mentre que Raphinha es va enfadar molt durant l'aturada de seleccions internacionals que va disputar, com és lògic, amb Brasil.

Última hora: asseguren possibles casos de dopatge al Barça, 5 jugadors implicats

Segons aquestes teories, hi hauria fins a 5 jugadors del Barça implicats en aquests suposats casos de dopatge: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Pau Víctor i Gavi. Degut a la quantitat de jugadors que ho han portat, aquesta circumstància resulta si més no cridanera i va vinculada al FC Barcelona. Molts aficionats recorden que Benzema va portar la mà embenada durant anys, tant al Real Madrid com a la selecció francesa, convertint-lo en un autèntic talismà i objecte de comoditat.

De fet, fonts del Barça asseguren que, després d'aquestes lesions anteriorment esmentades, molts jugadors se senten més còmodes i segurs usant els embenats, per la qual cosa s'han quedat amb ells. Diversos protagonistes relacionats amb el Real Madrid s'han fet virals per assegurar que el Barça podria estar dopant-se per tenir un major rendiment físic. El cert és que l'equip de Hansi Flick està ben treballat en aquest aspecte, però és una 'bogeria' assegurar que és per dopatge, sobretot pels estrictes controls existents.

Malgrat la polèmica suscitada, això no és una cosa nova en el futbol. Luis Suárez, sense anar més lluny, ha jugat gran part de la seva carrera amb la mà embenada.

"Vaig tenir una lesió a Liverpool. Em vaig fer mal a un os de la mà dreta, una fissura, i em van posar un embenat. Després em va anar bé; ja no estava lesionat, però me'l vaig quedar", va assegurar el davanter uruguaià, que va usar aquest tipus d'embenats de forma regular durant la seva etapa al Barça.