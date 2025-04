El Barça, liderado por Hansi Flick, está más cerca que nunca de ganar esta nueva edición de LaLiga EA Sports, algo que, sin duda, genera mucho dolor y frustración desde Madrid. Históricamente siempre se ha buscado generar polémica cuando el Barça gana, pero en estas últimas horas ha cobrado fuerza una teoría que va mucho más allá de lo normal y convencional. Desde Madrid se asegura que el Barça podría contar con varios jugadores 'dopados' y los principales señalados son Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

¿De dónde nace esta teoría que afecta de forma directa al Barça? Pues, según ha podido constatar 'e-Notícies', esta teoría nace de las redes sociales, inundadas de comentarios sobre el Barça. En este espacio digital nació una espécie de corriente de opinión que iba vinculada a los vendajes 'llamativos' de algunos jugadores del Barça, que usan 'tapes' en sus respectivas manos. Desde el Barça no se ha emitido ningún parte médico, pero 'e-Notícies' puede confirmar que todos los vendajes se colocan o por comodidad o por un golpe previo del jugador.

En el caso de Lamine Yamal o de Raphinha, por ejemplo, ambos golpearon la pared tras un enfado y, por ende, han recibido este vendaje de compresión para que puedan jugar. Lamine Yamal lo hizo tras un entrenamiento hace unas tres semanas, mientras que Raphinha se cabreó mucho durante el parón de selecciones internacional que disputó, como es lógico, con Brasil.

Última hora: aseguran posibles casos de dopaje en el Barça, 5 jugadores implicados

Según estas teorías, habría hasta 5 jugadores del Barça implicados en estos supuestos casos de dopaje: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Pau Víctor y Gavi. Debido a la cantidad de jugadores que lo han llevado, esta circunstancia resulta cuanto menos llamativa y va vinculada al FC Barcelona. Muchos aficionados recuerdan que Benzema llevó la mano vendada durante años, tanto en el Real Madrid como en la selección francesa, convirtiéndolo en un auténtico talismán y objeto de comodidad.

De hecho, fuentes del Barça aseguran que, tras dichas lesiones anteriormente mencionadas, muchos jugadores se sienten más cómodos y seguros usando los vendajes, por lo que se han quedado con ellas. Varios protagonistas relacionados con el Real Madrid se han hecho virales por asegurar que el Barça podría estar dopándose para tener un mayor rendimiento físico. Lo cierto es que el equipo de Hansi Flick está bien trabajado en ese aspecto, pero es una 'locura' asegurar que es por dopaje, sobre todo por los estrictos controles existentes.

A pesar de la polémica suscitada, esto no es algo nuevo en el fútbol. Luis Suárez, sin ir más lejos, ha jugado gran parte de su carrera con la mano vendada.

"Tuve una lesión en Liverpool. Me jodí un hueso de la mano derecha, una fisura, y me pusieron un vendaje. Después me iba bien; ya no estaba lesionado, pero me la quedé", aseguró el delantero uruguayo, que usó este tipo de vendajes de forma regular durante su etapa en el Barça.