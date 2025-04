Gir de 180 graus amb Ter Stegen, hi ha sorpresa: 'Flick ha decidit que...'

La temporada de Marc-André ter Stegen va començar de manera prometedora, amb grans expectatives per al porter alemany. Després de l'arribada de Hansi Flick i la sortida de Sergi Roberto, el capità del Barça es preparava per viure un any màgic. El seu lloc com a titular estava més que assegurat, i el seu lideratge al vestidor era clau per al bon funcionament del grup.

Tanmateix, a principis de curs, Ter Stegen va patir una lesió que va alterar completament els seus plans. Aquesta lesió va deixar el Barça sense el seu porter titular, i el club va haver de buscar solucions en la seva absència. Szczesny, el porter polonès, va rebre la trucada d'emergència de Flick i va acceptar encantat la proposta d'unir-se al FC Barcelona fins a final de temporada.

Des de la seva arribada, Szczesny ha mostrat un rendiment sòlid i segur, per la qual cosa Flick no ha dubtat a donar-li la titularitat per davant d'Iñaki Peña, el tercer en discòrdia. Tanmateix, amb la temporada arribant al seu final tot pot canviar. Ter Stegen ja està plenament recuperat i porta diverses setmanes entrenant amb el grup, per la qual cosa podria haver-hi sorpasso a la porteria culer.

Flick pren una decisió sorprenent amb Ter Stegen

Ter Stegen ha verbalitzat el seu desig de jugar abans que acabi la present temporada: el seu objectiu és arribar a temps per a una possible final de Champions. Ara bé, perquè l'alemany pugui entrar a la convocatòria, Hansi Flick hauria de donar de baixa a Szczesny, una cosa que no succeirà. El polonès ha estat en un gran nivell i el tècnic alemany no té intenció de canviar el seu plantejament per a un partit tan important.

Davant aquesta situació, a mode de consol, Flick ha decidit incloure Ter Stegen a la llista per a la final de la Copa del Rei, un moviment que ha sorprès molt. Encara que no està clar si el porter alemany jugarà, aquesta inclusió podria ser una mostra de confiança per part del club. És possible que el capità tingui una oportunitat a la Copa, però sembla complicat que pugui estar present a LaLiga o a Champions.

El futur de Ter Stegen al Barça està ple d'incertesa. Encara que la seva qualitat i experiència són innegables, la lesió ha canviat les dinàmiques a la porteria. La titularitat de Szczesny està cada vegada més assegurada, i sembla que l'alemany haurà d'esperar la seva oportunitat a la final de Copa del Rei o a l'any vinent.