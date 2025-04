David Villa trenca el seu silenci i diu el que molts pensen del Barça: 'Aquests c...'

David Villa, qui va ser un dels grans referents del FC Barcelona durant la seva etapa al Camp Nou, ha trencat el seu silenci per comentar l'actualitat del club català. En una recent entrevista, l'asturià ha parlat sobre Hansi Flick, la seva arribada a la Ciutat Comtal i l'impacte que ha tingut, però també sobre molts altres temes interessants.

David Villa, qui coneix bé el que significa vestir la samarreta culé, no ha dubtat a destacar tant els resultats com l'estil de joc que l'equip està mostrant. I, des de la distància, ha anat un pas més enllà. Ha confessat que somia amb veure el Barça aixecar tots els títols possibles i ha revelat el secret dels més joves.

Un Barça que il·lusiona a tots, inclòs a David Villa

David Villa es va mostrar molt optimista sobre el present del Barça, especialment per la forma en què estan jugant. "Estic molt content de com estan anant les coses. No només pels resultats, sinó pel joc i tot el que estan expressant en cada competició", va començar dient.

"Com a culé, no queda altra que gaudir aquesta temporada", va comentar seguidament. Per a Villa, Flick ha trobat una manera de jugar que entusiasma tant els aficionats com els experts, amb una dinàmica i un futbol que convida a la il·lusió.

L'optimisme de David Villa també es reflecteix en la seva visió del futur proper de l'equip: "Hi ha motius per somiar, per descomptat, ho han demostrat. Queda el més difícil, la recta final, però veient-los jugar, qualsevol és optimista", va afegir. Encara que reconeix que encara queda molt per fer, Villa va destacar que els seguidors poden ser optimistes sobre les possibilitats del Barça en les properes competicions.

David Villa parla dels més joves

Villa no només es va centrar en el col·lectiu, sinó que també va destacar tots els joves que estan sorgint amb força en el primer equip del Barça. En aquest sentit, Lamine Yamal i Pau Cubarsí van ser els noms que més va esmentar.

"Aquests nois estan preparats molt abans del que passava abans. No és normal, passa cada cert temps. Però a Espanya cada vegada es treballa millor des d'edats molt primerenques", va afirmar Villa.

Està clar que, com gairebé tothom, David Villa està encantat amb el FC Barcelona i tot el que envolta el club català. A nivell esportiu tot marxa sobre rodes. Però a més, La Masia continua donant els seus fruits, cosa que permet a l'afició culé gaudir setmana rere setmana.