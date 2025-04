Raphinha s'acomiada, adeu Barça: el seu rival nº1 jugarà a la Premier League

La temporada de Raphinha està sent excel·lent i està deixant clar per què el seu nom s'ha colat entre els favorits per aconseguir la famosa Pilota d'Or. Amb la seva habilitat, gols i assistències, ha demostrat ser una peça fonamental en l'esquema de Hansi Flick. Als seus 28 anys, l'‘11’ ha assolit un nivell que pocs esperaven, guanyant-se l'admiració de l'afició i calant al Barça.

Raphinha està entre els favorits a la Pilota d'Or

Amb el seu impressionant rendiment aquesta temporada, Raphinha ha estat un dels jugadors més destacats del Barça. Les seves impressionants xifres, que inclouen gols i assistències clau a la Lliga i en competicions europees, el col·loquen com un dels jugadors més complets en la seva posició. Aquest gran nivell ha fet que el seu nom estigui en boca de tots, amb molts considerant-lo candidat a un dels guardons més prestigiosos.

El Barça, conscient de l'impacte de Raphinha, ha de prendre decisions clau per mantenir la seva estrella en el millor nivell. En aquest sentit, la petició de Hansi Flick, actual tècnic de l'equip, és reforçar els extrems. Això es deu al fet que, encara que el brasiler ha estat en gran forma, la falta d'un suplent de garanties pot posar en risc la seva continuïtat sense el descans adequat.

Hansi Flick i la necessitat de reforçar els extrems

Hansi Flick ha transmès a Deco i Laporta que un dels objectius per a la següent temporada ha de ser reforçar els extrems. Si bé Raphinha ha estat a l'altura, la temporada ha mostrat la necessitat de comptar amb una alternativa fiable en la seva posició. La intenció de l'entrenador és evitar que el brasiler acumuli massa minuts i acabi esgotat, cosa que podria influir en el seu rendiment i, per tant, en la temporada del club.

Flick entén que el nivell de Raphinha és tan alt que el Barça no pot permetre's una baixa prolongada per falta de descans. Per això, és necessari tenir un jugador suplent d'alt nivell que pugui donar-li un respir quan ho necessiti. La gestió de la plantilla serà essencial perquè el Barça pugui competir en totes les competicions sense sacrificar la qualitat en el joc.

El que ha sorprès a molts en els últims dies és el moviment al voltant de Mohamed Salah. El Liverpool ha renovat l'egipci per un contracte milionari, cosa que significa que Mohamed Salah no es traslladarà al Barça com s'havia rumorejat tant durant mesos. La notícia ha causat una barreja d'alleujament i sorpresa, especialment per a Raphinha, que veia Salah com el seu principal competidor per a un lloc a l'extrem esquerre del Barça.