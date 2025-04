Anunci oficial de Deco, és el fitxatge més necessari del Barça: ve de Madrid

El FC Barcelona està treballant de cara a la pròxima temporada i té diversos objectius per reforçar la seva plantilla. Un dels principals focus està en l'atac, on el club busca un extrem que pugui competir amb el trident titular.

Noms com Nico Williams, Rafael Leao i Leroy Sané han estat vinculats al Barça, cadascun amb característiques que podrien encaixar perfectament en l'esquema de Hansi Flick. Aquests jugadors aporten velocitat, desbordament i qualitat, la qual cosa podria donar al Barça més recursos de cara a la pròxima temporada.

Quant al lloc de '9', els favorits per reforçar aquesta posició són Alexander Isak i Viktor Gyökeres. Tots dos han destacat en els seus respectius equips, el Newcastle i l'Sporting de Portugal, amb un gran rendiment a la Premier League i la Primera divisió de Portugal.

Isak, amb la seva capacitat golejadora i el seu estil de joc dinàmic, és una opció atractiva per al Barça, igual que Gyökeres, que porta actualment 37 gols anotats. Dos noms que es perfilen com els més interessants per omplir el buit que podria deixar Robert Lewandowski en el futur.

La medul·lar i les opcions de fitxatge

A la medul·lar, la calma regna després del 'no' de Joshua Kimmich. Encara que el Barça havia mostrat interès en el migcampista del Bayern de Munic, sembla que l'operació no es concretarà.

Això ha deixat el centre del camp en una situació estable, amb jugadors clau com Frenkie de Jong, Pedri i Gavi liderant aquesta zona.

Encara que no s'espera una gran incorporació per al mig del camp, el Barça continua monitoritzant opcions per reforçar l'equip si és necessari.

Reforçant la defensa: Jonathan Tah i Andrei Ratiu

El sector defensiu sí que veurà moviments importants. El primer d'aquests serà Jonathan Tah, qui deixarà el Bayer Leverkusen per unir-se al Barça.

El defensor alemany és una de les grans promeses de la Bundesliga i aportarà solidesa i experiència al centre de la defensa. La seva arribada donarà profunditat a la defensa, enfortint encara més l'estructura de l'equip.

No obstant això, la incorporació més rellevant podria arribar des de Madrid. Andrei Ratiu, lateral dret del Rayo Vallecano, reforçarà la banda dreta del Barça perquè Jules Koundé pugui rotar més sovint.

El romanès està sent un dels defensors més destacats de LaLiga aquesta temporada, amb la seva capacitat per sumar-se a l'atac i la seva fiabilitat defensiva. La seva versatilitat i nivell a la lliga espanyola el converteixen en una excel·lent opció per al Barça, que necessita reforços per a aquesta posició.

El fitxatge d'Andrei Ratiu pel Barça

Andrei Ratiu és una de les opcions més fermes per al lateral dret del Barça. El jugador del Rayo Vallecano ha estat clau per al seu equip aquesta temporada i el seu fitxatge representaria una aposta per la joventut i el talent.

La seva capacitat per defensar i atacar el converteix en una peça ideal per a l'esquema de Hansi Flick. D'aquesta manera, la seva arribada al Barça podria ser una confirmació que el club continua buscant millorar la seva plantilla en totes les àrees.