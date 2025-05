Oficial, Barça i Manchester United arriben a 1 acord: 'Intercanvi per Marcus Rashford'

Marcus Rashford, davanter del Manchester United que juga cedit a l'Aston Villa, és l'escollit per reforçar l'atac del Barça durant el mercat de fitxatges estival. La decisió per part del Barça és ferma i està presa: Marcus Rashford ha rebut el vistiplau de Hansi Flick i es convertirà en el primer fitxatge del Barça.

Ara Barça i Manchester United ja saben que Marcus Rashford només pensa en fitxar pel Barça durant aquest pròxim estiu. Amb aquesta informació, ambdós clubs estan condemnats a entendre's: el United no vol l'anglès i el Barça està disposat a fitxar-lo sempre que es rebaixi la fitxa. Segons ha pogut saber ‘e-Notícies’, Marcus Rashford "està més que disposat a rebaixar-se la fitxa", motiu pel qual Barça i Manchester United estan a prop d'arribar a un acord: hi ha intercanvi.

Barça i Manchester United es veuen les cares per Marcus Rashford: fitxatge de Joan Laporta, ja confirmat

Marcus Rashford es va oferir al Barça a través de diversos intermediaris i el club culer, liderat per Joan Laporta, no s'ho ha pensat ni un moment: l'anglès està fitxat. La idea del Barça és clara: Marcus Rashford, que va arribar a costar 85 milions d'euros, arribarà al bloc de Flick amb un contracte de 2 temporades i un sou rebaixat.

Pini Zahavi ha estat clau en l'operació, ja que ha intermediat perquè Hansi Flick accepti el fitxatge de Marcus Rashford. Flick tenia dubtes, però sap que l'anglès té qualitat i que, per tant, pot ser un bon suplent si accepta el seu rol. La idea del Barça és clara: busca tancar un intercanvi amb el Manchester United per emportar-se Marcus Rashford gairebé gratis.

Oficial, Barça i Manchester United arriben a un acord: 'Intercanvi per Marcus Rashford'

Marcus Rashford és la prioritat del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu i el club culer busca que l'extrem anglès, amb contracte en vigor, arribi gairebé gratis. Marcus Rashford, per la seva banda, està disposat a arriscar pel Barça i no posarà cap problema perquè el seu desig es faci realitat.

Marcus Rashford té contracte en vigor amb el Manchester United, però l'anglès, especialista de banda, no entra en els plans de Rúben Amorim i, per tant, busca sortir traspassat. El Barça sembla que és el destí que més l'atrau, però el club culer haurà de fer un gran esforç per fitxar un Rashford que actualment cobra 400.000 euros setmanals.

Marcus Rashford es rebaixarà el sou, per la qual cosa el Barça prepara un intercanvi per tancar el fitxatge de l'extrem. Aquest intercanvi involucrarà Pablo Torre i Ansu Fati, que farien les maletes cap a Manchester per rebaixar el preu de Marcus Rashford. El Barça, a més de posar dos jugadors, pagaria uns 12M€ pel davanter, que arribaria en propietat.