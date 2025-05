Luis de la Fuente confirma la feliç notícia: Del Barça a la Selecció, reforç TOP

Luis de la Fuente està molt atent a tot el que succeeix en el futbol espanyol, especialment al rendiment dels jugadors del FC Barcelona. El seleccionador nacional es troba preparant els pròxims compromisos de la Selecció Espanyola, entre els quals destaca les semifinals de la Nations League davant França, programades per al 5 de juny.

Conscient de la qualitat que ha demostrat el vestidor del FC Barcelona, Luis de la Fuente segueix amb atenció els que podrien ser cridats per a aquest encontre. Encara que Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Balde, Ferran Torres i Dani Olmo tenen el seu lloc assegurat, hi ha un altre jugador que podria sorprendre en la pròxima convocatòria.

Luis de la Fuente prepara una sorpresa

Luis de la Fuente ha demostrat que no es casa amb ningú. Molt s'ha parlat de noms com Sergio Ramos o Isco, però la realitat és que el seleccionador té les idees molt clares i no es deixa portar per les opinions. Les seves decisions l'han portat a conquerir l'Eurocopa i no té la més mínima intenció de modificar el seu plantejament per a la Nations League.

Això sí, Luis de la Fuente haurà de fer malabars en una posició concreta: el lateral dret. Davant l'absència de Dani Carvajal, la Selecció Espanyola no compta amb un recanvi natural que iguali el nivell ofert pel capità del Madrid. No obstant això, De la Fuente té una idea per fer que la seva baixa es noti el menys possible.

En concret, Luis de la Fuente ha decidit que Eric García ha de formar part de la pròxima convocatòria de la Selecció Espanyola. El '24' del Barça, que s'ha assentat al costat dret de la defensa culer després de la lesió de Koundé, tornarà a vestir la samarreta d'Espanya. Recordem que no va ser convocat per a l'Eurocopa.

El futur d'Eric García en la Selecció Espanyola

Eric García ha sabut adaptar-se a diverses posicions en tot moment, sense queixar-se i sempre disposat a jugar on se'l necessiti. Encara que va començar com a central, Hansi Flick l'ha utilitzat també com a lateral, una posició en la qual ha sorprès gratament. El seu rendiment en aquesta demarcació ha estat positiu, cosa que no ha passat desapercebuda per a Luis de la Fuente.

Davant la baixa de Dani Carvajal, que podria estar absent en les pròximes convocatòries, el lloc de lateral dret es presenta com una vacant. Eric García es perfila com una opció ideal per ocupar aquesta posició i la seva bona adaptació a diferents rols el fa un candidat ideal.

Encara que no està confirmat, tot sembla indicar que Eric García rebrà la trucada de Luis de la Fuente per formar part de la convocatòria de la Nations League. El seu retorn a la Selecció Espanyola seria un premi al seu esforç i evolució al Barça.