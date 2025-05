Pedri explica la veritat sobre el penal de Tchouaméni: 'L'àrbitre m'ha dit que...'

El FC Barcelona va aconseguir una victòria crucial davant el Madrid per 4 a 3 en un Clàssic ple d'accions polèmiques. El partit no va poder començar pitjor per als catalans, amb dues dianes de Mbappé en 20 minuts que van fer aparèixer els fantasmes del passat. No obstant això, Pedri i els seus companys van demostrar el seu orgull i van aconseguir una èpica remuntada que reforça encara més les seves aspiracions al títol de LaLiga.

Pedri i Hernández Hernández, protagonistes del Clàssic

Pedri va ser, sens dubte, un dels protagonistes del Clàssic: encara que no va marcar ni assistir, la seva actuació va ser decisiva, demostrant una vegada més per què és el millor del món. Sempre ben col·locat, amb la capacitat de llegir el joc i dictar el ritme, el '8' del Barça va liderar la medul·lar culé i va ser clau per a la remuntada. No obstant això, la seva brillant actuació va estar a punt de quedar-se en segon pla a causa de les decisions arbitrals de Hernández Hernández.

L'àrbitre del partit no va estar gens encertat, i va cometre diversos errors que van aixecar les queixes dels jugadors del Barça. El més destacat va ser un clar penal que no va xiular després d'unes mans evidents de Tchouaméni dins de l'àrea.

En una jugada on Ferran Torres va xutar a porteria, el francès del Reial Madrid va interceptar la pilota amb la mà, evitant el que semblava que anava a ser un gol cantat. No obstant això, per a sorpresa de gairebé tothom, Hernández Hernández no va assenyalar la infracció tot i que va anar a revisar-la al monitor del VAR.

Pedri parla del penal de Tchouaméni

Després del xiulet final, Pedri va parlar davant els mitjans i no va dubtar a donar la seva opinió sobre l'actuació arbitral: "Hi ha jugades que no he entès. Li he demanat explicacions a Hernández Hernández, i m'ha dit que després parlem dins, però no ho he aconseguit veure. Crec que el penal de Tchouaméni és clar i d'expulsió", va comentar el canari.

Pedri va continuar mostrant la seva indignació sobre la polèmica. "Són coses que avui no es parlaran tant, però que crec que cal dir-ho clarament: per a mi era penal". Aquestes declaracions reflecteixen la frustració de l'afició culé, ja que una decisió com aquesta podria haver canviat el rumb del partit.

L'anàlisi de Pedri sobre el penal de Tchouaméni és directe i clar. Per a ell, no hi ha dubte que era una jugada clara, fins i tot d'expulsió, donada la intenció i la posició del jugador del Madrid. La intervenció del VAR podria haver ajudat a corregir l'error, però Hernández Hernández es va negar, provocant moltes reaccions a la seva polèmica actuació.