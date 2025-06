Ter Stegen trenca el seu silenci després de l’anunci oficial del Barça: 'Què més p...'

Ter Stegen, porter alemany del FC Barcelona, està vivint uns dies complicats tot i estar de vacances després de culminar el seu pas per la Nations League amb Alemanya. El motiu? Ter Stegen sap que pot estar vivint les seves últimes setmanes com a jugador del Barça, ja que el club culer pretén traspassar-lo durant aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu. El porter està tranquil, però sap que s'acosta un mercat de fitxatges complicat: no ha aguantat més i ha trencat el seu silenci després de l'últim anunci oficial del Barça

La idea del Barça amb Ter Stegen és molt clara: al club culer es busca la fórmula perquè el porter alemany, de 33 anys, marxi aquest estiu. El Barça sap que no serà tasca senzilla, sobretot perquè Ter Stegen té contracte fins al 30 de juny de 2028. Ter Stegen s'està sentint molt pressionat i considera que el Barça li està faltant al respecte, motiu pel qual ha trencat el seu silenci llançant un missatge força enigmàtic

El Barça ja ha fet oficial el fitxatge del porter Joan García, que signarà per 6 anys i que arriba procedent del RCD Espanyol. Ter Stegen sap que García arriba per ser titular, motiu pel qual ha trencat el seu silenci amb un missatge publicat a les seves xarxes socials. El missatge de Ter Stegen ha cridat molt l'atenció, sobretot pel 'timming': l'ha publicat uns 20 minuts després que el Barça hagi llançat el seu anunci oficial

Ter Stegen trenca el seu silenci després de l'anunci oficial del Barça: 'Què més puc...'

Ter Stegen té els dies comptats al Barça, o almenys així ho asseguren fonts del club culer, que apunten que "pressionaran molt perquè el porter marxi". Al Barça no va agradar gens l'actitud de Ter Stegen, que, un cop recuperat de la seva lesió, va pressionar molt per tornar a ser el porter titular de l'equip culer. A Flick li va caure molt malament i va ser en aquell moment quan li va posar la creu a Ter Stegen, qui haurà de buscar nou equip un cop rescindeixi amb el Barça

Lluny d'acovardir-se, Ter Stegen també ha reaccionat a l'últim anunci oficial del Barça, que ha comunicat l'arribada del porter Joan García. Uns minuts després, Ter Stegen ha publicat una 'història' al seu perfil oficial d'Instagram, cosa que ha tornat a cridar molt l'atenció de l'entorn culer i del club català. Al Barça estan farts i no trigaran a començar a moure's: volen que Ter Stegen sàpiga que no serà titular i que, si es queda, no jugarà ni un minut

Ter Stegen esclata i llança un missatge enigmàtic a les xarxes socials: "No es cansa?"

Com és lògic i evident, Ter Stegen no ho està passant bé. L'alemany ja coneix el fitxatge de Joan García pel Barça, el qual li ha caigut com una 'balada', amb perdó de l'expressió. Ter Stegen no s'ha amagat i ha reaccionat d'una manera molt peculiar al comunicat del Barça, que ha confirmat el fitxatge del porter de Sallent de Llobregat Joan García

La reacció de Ter Stegen no s'ha fet esperar i ha arribat, per ser molt precisos, 24 minuts després de l'anunci del fitxatge de Joan García, arquer del FC Barcelona. "Què més puc demanar?", ha publicat Ter Stegen al seu compte oficial d'Instagram, acompanyant aquest text d'una foto amb un cafè i un got d'aigua

Ter Stegen és un autèntic fanàtic del cafè, motiu pel qual gaudeix i molt d'aquesta beguda popular arreu del món. L'alemany, que fa alguns mesos s'ha separat de la seva dona, es troba de vacances a Grècia, des d'on ha seguit el comunicat oficial del Barça vinculat a Joan García