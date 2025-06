El mercat de fitxatges d'estiu està que crema i l'últim episodi a aparèixer va vinculat a Ronald Araújo, defensa central del Barça que va renovar el seu contracte fa pocs mesos. Ronald Araújo no tenia previst marxar del Barça, però tot ha canviat per culpa d'un jugador que trairà el Madrid i fitxarà pel Barça de Laporta. Amb aquest nou fitxatge del Barça, totalment imprevist, Ronald Araújo haurà de fer les maletes, una cosa que el defensa central uruguaià ja fa temps que contempla juntament amb la resta de la seva família.

Ronald Araújo va renovar amb el Barça fa pocs mesos, però ho va fer acceptant una clàusula de rescissió molt baixa i tot per facilitar una possible sortida durant el mercat de fitxatges. Aquesta sortida o, millor dit, venda, s'acabarà produint i totes les parts implicades ja ho confirmen: Araújo se'n va del Barça per culpa d'una estrella que traeix el Madrid. Pot semblar surrealista, però diversos mitjans de comunicació ja ho confirmen i tot sembla ser irrevocable: Ronald Araújo se'n va, arriba un davanter que acaba de deixar plantat el Reial Madrid.

El Barça comptava amb Ronald Araújo, però el defensa central d'Uruguai aspira a jugar-ho tot i això és una cosa que Flick no pot garantir-li. En una conversa mantinguda per les parts, Ronald Araújo ja va ser informat i l'uruguaià ho va entendre, ja que està per darrere de Cubarsí i d'Iñigo Martínez quant a rendiment esportiu. Ronald Araújo és part fonamental del vestidor, però el Barça el considera transferible i el vendrà perquè arribi una estrella que ha traït el Reial Madrid de Xabi Alonso.

Confirmat, traeix el Madrid per fitxar pel Barça: 'Provoca la venda d'Araújo'

Un crack ha deixat plantat el Madrid per fitxar pel Barça, però el seu fitxatge provocarà l'adeu de Ronald Araújo al Barça. Així ho confirmen fonts de l'operació, que apunten que "encara és aviat per assegurar que tot serà definitiu", però que insisteixen en "la voluntat de totes les parts implicades".

Si res no es torça, Araújo deixarà de ser jugador del Barça durant aquest mercat de fitxatges. El seu pas pel Barça ha tingut alts i baixos, però el defensa uruguaià és, indubtablement, un dels cracks més estimats per l'afició culer, malgrat els seus errors. Araújo és molt estimat al club, però tampoc es pot obviar que, en partits importants, ha pecat de manca de maduresa i de poca lectura del joc.

Araújo se'n va del Barça, arriba un crack que traeix el Madrid: "És surrealista..."

El Barça, igual que el Madrid, busca reforçar el seu atac amb un extrem de qualitat. Han sonat molts noms, però un dels més destacats és el de Rafael Leao, extrem portuguès que juga al Milan i que està representat per l'agent Jorge Mendes. Leao estava sonant per fitxar pel Madrid, però sap que el Barça el vol i que el Milan està interessat en Araújo.

La fórmula és tan simple que està a punt de produir-se. El Barça estaria disposat a enviar Araújo a Itàlia i el Milan alliberaria Leao, que arribaria al Barça deixant plantat el Reial Madrid de Xabi Alonso. Segons ha explicat el 'Diario SPORT', a Itàlia apunten que Leao vol sortir rumb al Barça i que Araújo, per la seva banda, veuria amb bons ulls fitxar pel Milan.