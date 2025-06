El Barça i Joan García, porter de Sallent, ja fa dies que tenen un acord tancat, però, en aquestes últimes hores, s'ha fet efectiu amb el pagament de la seva clàusula. El Barça ha pagat els 25 milions d'euros (més l'IPC corresponent) de la clàusula de Joan García i, per tant, el porter deixa de ser propietat de l'RCD Espanyol. Joan García, que firmarà amb el Barça fins 2031, ja ha trencat el seu silenci i ha confirmat que està preparat pel 'pitjor', segons ha pogut contrastar 'e-Notícies'

El Barça fa setmanes que treballa en el fitxatge de Joan García, però aquest dilluns es farà oficial, cosa que obliga el porter a trencar el seu silenci, tot i estar descansant. Joan García, que deixarà l'RCD Espanyol per fitxar pel Barça, està 'obligat' a adreçar-se a la seva antiga afició, que l'ha vist créixer des que és un nen. Joan García ja trenca el seu silenci i té previst fer-ho d'una manera molt peculiar: aquest digital ja coneix el 'modus operandi' que ha escollit, el Barça també ho confirma

El Barça va pagar la clàusula de sortida de Joan García aquest passat divendres i ja ha estat validada per LaLiga EA Sports, per la qual cosa l'oficialitat del fitxatge serà immediata. Joan García ja té preparat el missatge que llançarà a l'afició de l'Espanyol, tremendament enfadada pel 'plantó' del porter, que vestirà els colors de l'etern rival de la ciutat. Dit d'una altra manera: Joan García trencarà el seu silenci en les pròximes hores i ha pres una decisió dràstica en aquest sentit, ningú s'ho espera i sorprendrà

Oficial, Joan García trenca el seu silenci i anuncia el seu futur: 'No permetré que els...'

Com ja hem anat explicant en aquest digital, el futur de Joan García passa per Can Barça, on jugarà durant les pròximes sis temporades. El porter de l'RCD Espanyol té previst comunicar la seva sortida del club perico aquest mateix dilluns a la tarda, tot i que factors burocràtics podrien fer que es demorés una mica més. L'entorn de Joan García està preocupat, sobretot per l'ambient hostil que es generarà amb el traspàs: "No és fàcil anar de l'Espanyol al Barça sent un ídol", asseguren fonts

Joan García, pràcticament obligat, trencarà el seu silenci a les seves xarxes socials, on té previst comunicar el seu fitxatge pel Barça. El text amb què anunciarà el seu moviment ja està escrit i el seu entorn confirma que comptarà amb una particularitat. García no vol que la seva família pateixi, motiu pel qual desactivarà els comentaris d'aquesta publicació a Instagram, en què anunciarà que deixa l'Espanyol per anar al Barça

Joan García pren una decisió dràstica i ja confirmada: així serà la seva carta de comiat, fitxa pel Barça

Segons ha avançat la 'SER', Joan García té gairebé decidit "no permetre els comentaris a la seva carta de comiat", ja que sap que, malauradament, la gran majoria serien molt despectius

El Barça, per la seva banda, espera fer oficial el fitxatge de Joan García aquest dilluns, tot i que també es preparen per si no rep l''OK' fins dimarts d'aquesta setmana. Joan García es troba de vacances i descansarà fins al pròxim 13 de juliol de 2025, quan l'equip culer arrencarà la pretemporada de manera oficial sota la tutela de Flick