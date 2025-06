Gran notícia: Pablo Torre sorprèn amb el seu destí: «Ni Barça ni Mallorca, me'n vaig al...»

Pablo Torre va arribar al Barça amb l'etiqueta de promesa de primer nivell. Joan Laporta va apostar fort per ell, pagant 5 milions d'euros al Racing de Santander quan encara era menor d'edat. Els catalans es van avançar així a altres clubs i es van assegurar el fitxatge d'un talent amb un futur prometedor.

Des dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, Pablo Torre va deixar clar que és un jugador diferent. Té qualitat, visió, personalitat i un excel·lent xut a pilota aturada; però, a més, la seva capacitat per aparèixer per sorpresa a l'àrea rival el converteix en un mitjapunta molt perillós. Cada vegada que ha tingut l'oportunitat ha demostrat que està preparat per competir al màxim nivell.

Tanmateix, la realitat ha estat dura per a Pablo Torre a la Ciutat Comtal, ja que, tot i el seu talent, el seu rol al Barça ha estat completament secundari. Aquesta temporada, amb Flick a la banqueta, gairebé no ha tingut oportunitats: només ha disputat 421 minuts, en què ha aconseguit anotar 4 gols i repartir 3 assistències. Xifres notables per tan poc temps sobre el terreny de joc, però que no han servit per guanyar-se un lloc a l'equip.

Pablo Torre busca una sortida i la troba sense sortir d'Espanya

Davant d'aquesta situació, el seu futur apunta lluny de la Ciutat Comtal. Durant els darrers mesos s'ha especulat amb força sobre el seu possible fitxatge pel Mallorca. El club balear semblava tenir avantatge, i es donava per fet que Pablo Torre acabaria recalant a Son Moix, però en les últimes hores l'escenari ha fet un gir radical.

Pablo Torre no jugarà ni al Barça ni al Mallorca. L'esportista ha rebut una oferta molt més atractiva en l'àmbit esportiu: la del Sevilla FC. El club hispalenc, immers en una profunda reestructuració de la seva plantilla, vol apostar per joves amb projecció i molt talent, i Pablo Torre encaixa a la perfecció en aquest perfil.

Actualment, el mitjapunta es troba disputant l'Europeu sub-21 amb la Selecció Espanyola. És titular indiscutible i una de les peces clau de l'equip. El Sevilla esperarà que Pablo Torre finalitzi la seva participació al torneig per avançar en les negociacions, però tot apunta que el Sánchez-Pizjuán serà el seu destí.

A Nervión, Pablo Torre podrà tenir els minuts que no ha tingut a Barcelona. I el més important: podrà continuar creixent com a esportista en un club exigent, però amb confiança en el talent jove. Una decisió valenta que pot marcar un abans i un després en la seva carrera.