Nico Williams juga a dues bandes, traïció màxima al Barça: 'Està negociant amb...'

Nico Williams torna a ser protagonista. El jove extrem de l'Athletic Club, que la temporada passada va rebutjar la possibilitat d'unir-se al Barça, sembla haver canviat d'opinió. Ara es mostra més disposat que mai a vestir la samarreta culer, però encara manté oberta una altra via d'escapada que podria fer saltar tot pels aires.

El nom de Nico Williams ha començat a sonar amb força a les portades esportives, i tot després de la recent reunió entre el seu agent i el director esportiu del Barça, Deco. En aquella trobada es van discutir les bases d'una possible negociació que podria portar el talentós extrem al Barça de Hansi Flick. Des de llavors, el rumor ha crescut exponencialment, i a la Ciutat Comtal estan expectants davant la possibilitat que Nico Williams finalment es decideixi a jugar al Camp Nou.

Lamine Yamal i Balde, companys de Nico Williams a la Selecció, també han mostrat el seu suport al fitxatge a través de les xarxes socials, cosa que ha generat encara més rebombori. Tots dos mantenen una excel·lent relació amb Nico i no han dubtat a exercir pressió perquè l'extrem s'uneixi al projecte culer. Ara bé, tot i que tot apunta cap al Camp Nou, el futur de Nico no està ni de bon tros tancat: es guarda un as sota la màniga.

Nico Williams negocia amb un altre equip fins al 2030 per si l'opció del Barça falla

Malgrat l'interès del Barça, l'Athletic Club no ha donat per perdut el seu jugador estrella. El club basc continua negociant la renovació de Nico Williams amb la intenció de vincular-lo fins a l'any 2030. Aquesta renovació suposaria un salt en la seva carrera, amb una millora substancial en el seu contracte, i amb l'objectiu clar de convertir-lo en una de les peces clau de l'equip.

En aquest sentit, l'Athletic Club no vol que la seva estrella emigri al Barça sense oferir-li quelcom igualment atractiu. El club basc té la intenció de retenir Nico Williams a qualsevol preu, oferint-li no només una millora econòmica, sinó també assegurant el seu futur amb un contracte molt llarg. Aquest estira-i-arronsa entre el Barça i l'Athletic deixa oberta la porta perquè Nico prengui una decisió crucial per al seu futur.

Tot i que el Barça té un avantatge considerable en la negociació, especialment per la insistència dels seus companys de Selecció, el futur de Nico Williams encara no està escrit. Si bé el seu desig de jugar en un club com el Barça és evident, l'Athletic Club també té les seves armes. Els pròxims dies seran claus per determinar quin camí prendrà el talentós extrem: si seguir el seu somni culer o renovar amb l'Athletic i continuar creixent a Bilbao.