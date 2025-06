Mikel Arteta s'acomiada: Xabi Alonso ha demanat el fitxatge de la nova joia de l'Arsenal

L'última eliminatòria que va enfrontar el Real Madrid i Arsenal ha provocat que la rivalitat entre ambdós clubs sigui en el seu moment més àlgid. L'equip de Mikel Arteta no va tenir compassió dels blancs, als quals van escombrar de la Champions League provocant un canvi a la banqueta del Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, que va presenciar el partit de tornada des del palco, va decidir que el moment de prescindir d'Ancelotti havia arribat.

Després de la debacle, el Madrid ha apostat per l'arribada de Xabi Alonso, que ve de completar grans temporades al capdavant del Bayer Leverkusen. L'entrenador basc ja ha agafat les regnes de l'equip i ha començat a fer una revolució amb canvis que busquen portar una altra vegada l'equip al més alt. De moment, Dean Huijsen, Mastantuono i Trent ja han estat incorporats al nou projecte.

Les sortides, de moment, es concreten en Lucas Vázquez, a qui no se li ha ofert cap renovació, i Luka Modric, que també farà les maletes després del Mundial de Clubs. Però hi haurà molts més moviments. En concret, Xabi Alonso té entre cella i cella reforçar el lateral esquerre, sent el favorit Álvaro Carreras, tot i que el seu fitxatge s'està complicant.

Xabi Alonso té una alternativa millor que Álvaro Carreras

El Benfica està demanant al Real Madrid 50 milions per deixar sortir Álvaro Carreras. Aquesta situació ha provocat un canvi de plans i, ara, Xabi Alonso ha passat a focalitzar el seu interès en la nova perla de l'Arsenal. Estem parlant del jove defensa de 18 anys Myles Lewis-Skelly, que s'ha colat a l'agenda madridista.

Mikel Arteta li ha donat l'oportunitat de jugar a l'elit aquesta passada temporada i el jove futbolista no ha decebut gens. Xabi Alonso hauria demanat la seva incorporació, no per a aquest estiu tenint en compte que el jugador anglès acaba contracte el 2026. Myles Lewis-Skelly encara no ha renovat amb l'Arsenal i, si no ho fa, el Madrid intentarà tancar el seu fitxatge de cara al proper estiu.

El Real Madrid es fixa en Myles Lewis-Skelly, però...

Segons ha informat Fabrizio Romano, el Real Madrid s'hauria fixat en el defensa de l'Arsenal. El jove lateral destaca per la seva polivalència, encaixant perfectament en la política de fitxatges del quadre madridista. La direcció esportiva parla meravelles de Myles Lewis-Skelly.

Podria arribar el juliol de 2026 un cop acabi el seu contracte i ho faria com a agent lliure, fórmula que agrada al president Florentino Pérez. Tanmateix, tot sembla indicar que el fitxatge de Myles Lewis-Skelly quedarà en un simple desig. I és que el mateix Fabrizio Romano acaba d'anunciar fa poques hores que l'Arsenal i el jugador han acordat la seva renovació.

Per tant, sembla que Myles Lewis-Skelly no arribarà al Bernabéu. Ara, les esperances de Xabi Alonso per reforçar el costat esquerre recauen en Álvaro Carreras.