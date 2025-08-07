Sense Ter Stegen, el nen mimat de Flick és l'escollit: Joan García i el vestidor, OK
La guerra entre Flick i Ter Stegen esclata
Ter Stegen s'ha convertit en el gran protagonista de l'actualitat del Barça. Tot va començar a finals del curs passat, quan va demanar tornar a ser titular després de recuperar-se d'una lesió al genoll. Flick va decidir mantenir el polonès Szczesny mentre l'alemany demanava a crits recuperar el seu lloc en els partits més decisius del curs.
Des de llavors, el porter de Mönchengladbach s'ha sentit desplaçat: considera que no s'ha estat just amb ell i s'ha convertit en un greu problema per al club. La relació amb Flick s'ha tensat notablement en els darrers mesos i, precisament per aquest motiu, el Barça ha fitxat Joan García.
Ter Stegen ho posa tot potes enlaire
Sabedor que no jugaria, Ter Stegen ha decidit operar-se de l'esquena. Tanmateix, lluny de posar-ho fàcil, la seva operació ha suposat una sèrie de greus inconvenients per al club. I això li pot costar la capitania.
Per començar, l'alemany va publicar un comunicat assegurant que estaria tres mesos de baixa quan el Barça necessita que en siguin quatre per poder utilitzar la seva fitxa i inscriure Joan García. I, un cop operat, es nega a signar l'informe mèdic, cosa que bloqueja qualsevol intent del club d'aprofitar la seva lesió.
Aquesta negativa de Ter Stegen ha provocat l'obertura d'un expedient disciplinari per part de la directiva culer i li costarà el lloc de capità en els pròxims dies. Flick està considerant treure-li la capitania com a gest simbòlic, però contundent. Una decisió valenta i que el vestidor respectarà, ja que hi ha un hereu digne de prendre el relleu pel seu compromís en els darrers mesos.
Frenkie de Jong, el relleu natural de Ter Stegen al vestidor
Si el club o Flick decideixen retirar la capitania a Ter Stegen, diumenge, al Gamper, podríem veure Frenkie de Jong agafar el comandament com a primer capità de l'equip. El '21' representa els valors del club i s'ha mostrat més compromès que mai en els darrers mesos. Des de l'arribada del tècnic alemany, De Jong ha mostrat la seva millor versió convertint-se en un dels jugadors més estimats i respectats pel vestidor i l'afició culer.
Per tant, llevat d'un gir dramàtic dels esdeveniments, Frenkie de Jong passarà a ser el primer capità del Barça en els pròxims dies. Gavi o Iñigo Martínez podrien ascendir en l'organigrama del Barça per ocupar el lloc de cinquè capità. Ara mateix, sense comptar Ter Stegen, De Jong, Araújo, Raphinha i Pedri formen la zona noble del vestidor culer.
