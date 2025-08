Gran notícia! Andriy Lunin acusa Thibaut Courtois: 'Per culpa teva no puc marxar al...'

Andriy Lunin fa molts anys que està a l'ombra de Thibaut Courtois al Real Madrid, però mai ha alçat la veu. Sempre ha guardat silenci i mai ha defallit quan l'equip ha necessitat els seus serveis. La directiva del club blanc valora enormement el seu compromís i professionalitat.

Andriy Lunin ja ha demostrat la seva gran qualitat

La temporada més destacada de Andriy Lunin va ser, precisament, quan Thibaut Courtois es va trencar el creuat. El porter ucraïnès va ser el porter més fiable de La Lliga i va deixar actuacions memorables a la Champions League, sent clau perquè el Real Madrid arribés a la gran final. Tanmateix, pocs dies abans de l'esdeveniment, Courtois es va recuperar i li va arrabassar de nou la titularitat.

Des de llavors, Andriy Lunin manté una profunda inquietud. Sent que Thibaut Courtois li tanca totes les opcions de jugar al Real Madrid. I no només això, ja que ara també ha comprovat que l'ombra de Courtois arriba molt més lluny del que s'esperava.

A Andriy Lunin se li tanca una altra porta

Andriy Lunin ha tingut la possibilitat d'abandonar la disciplina del Real Madrid aquest estiu. El Manchester United l'ha sondejat com a opció sòlida per reforçar la seva porteria. Tanmateix, l'interès s'ha aturat per un altre moviment en què Thibaut Courtois hi té alguna cosa a veure.

En els darrers dies es parla que Donnarumma podria deixar el PSG. El porter italià vol sortir de París, i el seu gran somni seria recalar al Real Madrid. Tanmateix, la presència de Thibaut Courtois li ha fet canviar d'opinió i buscar un altre destí.

Davant d'aquest escenari, ara Donnarumma està sonant amb força pel Manchester United. Un rumor que torna a deixar Andriy Lunin com a segon plat. En aquests moments, la directiva anglesa prefereix apostar per Donnarumma abans que per Lunin, ja que tots dos tenen un preu de sortida similar: 50 milions.

Andriy Lunin trenca el seu silenci per confirmar la seva decisió

Andriy Lunin és coneixedor que l'oferta del Manchester United ja no està disponible. Tanmateix, no li preocupa gens, ja que la seva idea és seguir al Real Madrid tal com ell mateix ha reconegut recentment. "Sempre estic feliç al Madrid, és clar que vull quedar-me" ha dit a la sortida de l'entrenament del passat dilluns.

Així, tot i que Thibaut Courtois segueix frenant les possibilitats d'Andriy Lunin, el porter ucraïnès demostra que té el cap fred. Sap que, tard o d'hora, el Real Madrid prescindirà de Courtois i aquell serà el seu moment. Per ara prefereix esperar assegut a la banqueta i preparat per si se'l necessita.