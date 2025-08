Deco demana explicacions i Ter Stegen respon: 'Cobro tant perquè...'

Ter Stegen s'ha convertit en el gran culebrot de l'estiu a Can Barça. Tot i ser considerat un gran porter de talla internacional i capità de l'equip, la seva continuïtat a l'entitat culer no està assegurada en absolut.

El seu complicat periple va començar la temporada passada, quan es va lesionar greument el genoll dret després de trencar-se el tendó rotulià. Amb la seva absència, el Barça va acudir al mercat fitxant sorprenentment Szczesny, un porter que havia penjat els guants l'estiu passat.

El polonès va acceptar l'oferta i aviat es va fer amb la titularitat. Tot aquest temps, Ter Stegen ha estat lesionat, i només va poder incorporar-se al grup quan la temporada estava finalitzant. Però, per sorpresa de tothom, amb l'alemany ja recuperat, Flick va continuar comptant amb Szczesny, cosa que va generar un sentiment d'incomprensió en Ter Stegen.

El fitxatge de Joan García, el detonant per a Ter Stegen

Ter Stegen està molt dolgut amb l'actitud del Barça: considera que no s'han portat bé amb ell. S'ha trobat amb el fitxatge de Joan García i amb la renovació de Szczesny per sorpresa. A més, per si no fos prou, recentment ha hagut de passar per quiròfan per operar-se d'una dolència a l'esquena, cosa que complica encara més la seva continuïtat a llarg termini.

Està clar que Ter Stegen ha perdut el seu lloc al Barça. A causa de la competència i al seu elevat salari, el porter alemany es troba a la rampa de sortida. S'ha convertit en un problema per al club i Deco, com a director esportiu, ja ha parlat amb ell.

Deco demana explicacions i Ter Stegen respon: 'Cobro tant per...'

Ter Stegen ho té clar: si volen que faci les maletes, el Barça haurà d'abonar els 3 anys que li queden de contracte. Una xifra propera als 42 milions d'euros que posen en escac l'economia de l'entitat culer.

Deco, conscient de la situació, ha demanat explicacions a Ter Stegen, qui lluny de posar-se nerviós, ha justificat els seus ingressos acusant el club. Ter Stegen li ha explicat a Deco que el seu alt salari és resultat dels ajornaments que va acordar en temporades anteriors per ajudar el club.

Potser per això Ter Stegen està tan enfadat. En el passat va ajornar el seu sou per ajudar el Barça i ara li ho han pagat amb el fitxatge de Joan García. Veurem què passa, però està clar que l'alemany no perdonarà ni un euro del seu salari.