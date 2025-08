Ferran Torres i Frenkie de Jong s'enfronten a l'afició del Barça: 'S'ho ha guanyat'

La pretemporada del Barça està sent escenari d'intensos debats interns i externs. Tot i que els focus s'han centrat en l'arribada de nous fitxatges i possibles sortides, hi ha un tema que ha generat molta més controvèrsia: la situació de Ter Stegen.

L'arribada de Joan García i la recuperació de l'alemany han posat en evidència tensions dins del vestidor. I, en aquest sentit, el debat està sent tan acalorat que dues figures clau de l'equip, Ferran Torres i Frenkie de Jong, han sortit al pas per donar la seva opinió.

Ter Stegen acapara totes les portades

Ter Stegen, que ha estat un pilar a la porteria del Barça durant anys, travessa una etapa complicada. Les seves constants lesions i el recent fitxatge de Joan García han posat en dubte la seva continuïtat al Camp Nou. És més, la cúpula del club català ja li ha fet saber que no jugarà i que el millor és que es busqui un nou equip.

Com a resposta al club, Ter Stegen ha decidit sotmetre's a una operació d'esquena i ha anunciat que estarà 3 mesos de baixa. Recordem que Laporta i Deco esperaven utilitzar el 80% de la seva fitxa per inscriure Joan García, però l'alemany ha comunicat que no estarà tant de temps lesionat. Aquesta acció ha portat gran part de l'afició i la cúpula del Barça a qüestionar el seu rol com a capità.

La defensa de Ferran Torres: "S'ho ha guanyat"

Enmig d'aquesta incertesa, Ferran Torres ha mostrat el seu suport incondicional a Ter Stegen. Després de la victòria del Barça a Seül, el davanter valencià va expressar: "Ter Stegen, només per la veterania i pels anys que porta, crec que serà el capità". Ferran va destacar la importància de l'experiència de l'alemany a l'equip i la seva contribució a l'èxit del club.

Tot i que va reconèixer que el vestidor encara no ha discutit oficialment el tema de la capitania, Ferran Torres va deixar clar que, en la seva opinió, el lideratge de Ter Stegen és indiscutible. La seva postura reflecteix una visió de respecte i continuïtat cap a una figura que ha estat essencial en la història recent del Barça.

Frenkie de Jong: "Per a mi, Ter Stegen és el capità"

Per la seva banda, Frenkie de Jong també ha donat suport públicament als dubtes cap a Ter Stegen. El migcampista neerlandès va afirmar: "Per a mi, és el capità, és un jugador de classe mundial i ha donat tot el millor al club. Dono suport a Ter Stegen i crec que tota la plantilla també"

Frenkie de Jong va ressaltar la qualitat i dedicació del porter alemany, emfasitzant que la seva influència va més enllà de l'esportiu. El seu suport subratlla la unitat del vestidor i el respecte cap a un company que ha estat fonamental en moments decisius. Per la seva banda, l'afició culer i la cúpula esperen que Ter Stegen recapaciti i acabi marxant, ja que la seva venda alleujaria molt l'economia del club català.