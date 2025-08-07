Sin Ter Stegen, el niño mimado de Flick es el elegido: Joan García y el vestuario, OK

Ter Stegen se ha convertido en el gran protagonista en la actualidad del Barça. Todo empezó a finales del curso pasado, cuando pidió volver a ser titular tras recuperarse de una lesión de rodilla. Flick decidió mantener al polaco Szczesny mientras el alemán pedía a gritos recuperar su lugar en los partidos más decisivos del curso.

Desde entonces, el portero de Mönchengladbach se ha sentido desplazado: considera que no se ha sido justo con él y se ha transformado en un grave problema para el club. La relación con Flick se ha tensado notablemente en los últimos meses y, precisamente por ese motivo, el Barça ha fichado a Joan García.

Ter Stegen lo pone todo patas arriba

Sabedor de que no iba a jugar, Ter Stegen ha decidido operarse de la espalda. Sin embargo, lejos de ponerlo fácil, su operación ha supuesto una serie de graves inconvenientes para el club. Y eso le puede costar la capitanía.

Para empezar, el alemán publicó un comunicado asegurando que estaría tres meses de baja cuando el Barça necesita que sean cuatro para poder usar su ficha e inscribir a Joan García. Y, una vez operado, se niega a firmar el informe médico, lo que bloquea cualquier intento del club de aprovechar su lesión.

Esta negativa de Ter Stegen ha provocado la apertura de un expediente disciplinario por parte de la directiva culé y le costará el puesto de capitán en los próximos días. Flick está considerando quitarle la capitanía como gesto simbólico, pero contundente. Una decisión valiente y que el vestuario respetará, pues hay un heredero digno de tomar el relevo por su compromiso en los últimos meses.

Frenkie de Jong, el relevo natural de Ter Stegen en el vestuario

Si el club o Flick deciden retirar la capitanía a Ter Stegen, el domingo, en el Gamper, podríamos ver a Frenkie de Jong tomar los mandos como primer capitán del equipo. El '21' representa los valores del club y se ha mostrado más comprometido que nunca en los últimos meses. Desde la llegada del técnico alemán, De Jong ha mostrado su mejor versión convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos y respetados por el vestuario y la afición culé.

Por lo tanto, salvo giro dramático de los acontecimientos, Frenkie de Jong pasará a ser el primer capitán del Barça en los próximos días. Gavi o Iñigo Martínez podrían ascender en el organigrama del Barça para ocupar el puesto de quinto capitán. Ahora mismo, sin contar a Ter Stegen, De Jong, Araújo, Raphinha y Pedri forman la zona noble del vestuario culé.