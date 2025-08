S'acomiada del Barça, Marc Bernal serà l'aposta: se'n va al Villarreal, confirmat

Els nous fitxatges del Barça acaparen totes les mirades, però la gran notícia d'aquest estiu és la tornada de Marc Bernal. El de Berga, a qui molts comparen amb Sergio Busquets pel seu imponent físic i les seves característiques tècniques, torna després de superar una greu lesió de genoll. Fa molts mesos que s'entrena en solitari i s'exercita al gimnàs sense descans per recuperar la seva forma òptima, i des de fa alguns dies ja ho fa amb la resta del grup.

La seva evolució està sent molt satisfactòria:Marc Bernal ha guanyat en massa muscular i això es nota a simple vista amb les imatges que hem pogut veure d'ell a la pretemporada. A més, als vídeos que s'han filtrat se'l veu entrenant amb normalitat i a gran nivell. Com que només té 18 anys, la recuperació ha de ser molt curosa, allargant els terminis per a la seva recuperació completa.

Lògicament, cada cop queda menys per a la seva reaparició, i si res falla, Marc Bernal podria tenir alguns minuts el proper diumenge al trofeu Joan Gamper. Amb la seva presència, la medul·lar del Barça queda ben coberta al costat de Frenkie de Jong i Casadó. És per això que Thomas Partey, que havia sonat en mesos anteriors, s'ha oblidat completament del Barça.

Thomas Partey s'acomiada del Barça, Marc Bernal serà l'aposta: se'n va al Villarreal

Thomas Partey, que finalitza contracte amb l'Arsenal, tenia el cap posat al Camp Nou, però sap que el seu somni no serà possible. Amb el retorn de Marc Bernal a l'equip i la més que probable renovació de Frenkie de Jong, la seva arribada queda descartada. El seu nou destí pot ser en un equip de la Lliga, més concretament, al Villarreal.

Els groguets aposten per l'arribada del veterà migcampista, però tenen un problema: la seva arribada dependrà d'un procés judicial. L'acord amb Thomas Partey és total, però la seva incorporació dependrà de l'evolució de les acusacions per violació que pesen sobre el migcampista. De moment, l'últim que se sap és que ha quedat en llibertat sota fiança i que el Villarreal medita seguir endavant amb el seu fitxatge.

Thomas Partey, en problemes

Thomas és un jugador amb dilatada experiència internacional, acumulant més de 400 partits com a professional i 8 anys disputant la Champions League. Després de la seva sortida de l'Arsenal el 30 de juny, es troba sense equip. Ara sona per al Villarreal, però els seus problemes amb la justícia podrien marcar el final de la seva carrera.

Els càrrecs han estat presentats per tres dones, referint-se a fets presumptament succeïts entre 2021 i 2022. Per ara ha quedat en llibertat sota fiança. El Villarreal queda a l'espera del que passi en les pròximes setmanes per poder oficialitzar o no el seu fitxatge.