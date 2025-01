La resposta de Pedri al fitxatge gratis que prepara el Barça: 'Prefereixo a...'

Pedri està signant una gran temporada amb Hansi Flick i és clau jugant al costat de Marc Casadó. Ha participat en tots els partits d'aquesta temporada i només en dos no ha estat titular. El '8' és la peça angular de l'esquema del nou Barça i sembla impossible asseure'l a la banqueta.

Pot jugar en tres posicions, per davant de Marc Casadó, d'interior o despenjar-se per darrere del punta. En totes elles, Pedri destaca per la seva intel·ligència en la passada, la seva visió de joc i la seva excel·lent pegada arribant des de la segona línia. No obstant això, amb Flick se'l veu més a prop de la base i està brillant a un nivellaltíssim.

En aquesta posició, Pedri controla, gestiona i temporitza l'atac de l'equip millor que tots, i sense pilota compleix en la pressió i ajudes defensives. Curiosament, és el que més substitucions registra (18), encara que set d'elles s'han produït després del minut 80. Hansi Flick no vol córrer riscos amb el seu estat físic i per això, de cara a la pròxima temporada, ha demanat l'arribada d'un migcampista de primer nivell.

El fitxatge que el Barça prepara per a la medul·lar

La direcció esportiva del Barça ja està pensant a reforçar l'equip per a la pròxima temporada. A la incorporació tancada de Jonathan Tah per a l'eix de la defensa, Flick també estaria pressionant per a l'arribada d'un vell conegut seu. Es tracta de Joshua Kimmich, qui encara no ha renovat amb el Bayern i podria sortir gratis aquest mateix estiu.

Kimmich segueix a l'agenda del Barça i la seva arribada com a agent lliure, sense haver de pagar traspàs, el fa més interessant si cap. El '6' del Bayern és un pivot versàtil, podent fins i tot jugar al lateral dret, però al Camp Nou jugaria a la medul·lar. No obstant això, Pedri ha donat la seva opinió i els plans del club català podrien canviar.

Pedri ho té molt clar: "Prefereixo a..."

Malgrat que Joshua Kimmich és una gran oportunitat de mercat, Pedri ho ha deixat clar: "prefereixo a Marc Casadó". El '8' està encantat amb el seu nou soci al centre del camp, al qual afectuosament apoda 'el pitbull', així que ha demanat cancel·lar l'arribada de Kimmich. Considera que amb Casadó és més que suficient.

El migcampista canari es troba molt còmode jugant al costat de Marc Casadó perquè equilibra l'equip, i aporta garra i talent a parts iguals. Fins i tot Gavi pot ocupar aquest rol, així que Pedri considera que no és necessari cap reforç. Per molt que Joshua Kimmich vulgui, la decisió final depèn de Flick, Deco i Laporta, qui segur que tenen en compte l'opinió del '8' del FC Barcelona.

Marc Casadó s'ha guanyat molts elogis pel seu gran rendiment als terrenys de joc. Per a Pedri, Casadó ha de seguir sent el stopper d'aquest Barça amb el permís de Bernal quan estigui recuperat. Kimmich no és una opció.