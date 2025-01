Adeu al Chelsea per fitxar pel Real Madrid: Florentino Pérez ofereix 50 milions

La gran notícia que ha sacsejat els fonaments del Bernabéu en els últims dies ha estat el retorn de David Alaba després de 399 dies lesionat. No obstant això, malgrat el retorn de l'austríac, la defensa continua preocupant a Florentino Pérez. El president del Real Madrid és conscient de la necessitat de renovar aquesta línia clau i no està disposat a deixar res a l'atzar.

En aquest context, Florentino Pérez guarda un as a la màniga que podria executar abans del previst. En concret, està preparant 50 milions d'euros perquè el seu elegit rebutgi el Chelsea i fitxi pel Real Madrid. Es tracta d'un prometedor central que faria oblidar tots els problemes defensius d'un cop de ploma.

David Alaba torna, però Florentino Pérez vol més

Amb Alaba recuperat, el Real Madrid mira al futur amb optimisme i una mica més de tranquil·litat, però això no ha impedit que Florentino Pérez es deixi de plantejar moviments estratègics. El president blanc té clar que tocarà renovar la defensa en algun moment i ja ha elegit el seu favorit.

Això sí, Florentino Pérez haurà de competir amb el Chelsea pel seu fitxatge. Els d'Enzo Maresca també van darrere dels passos del mateix defensor i estan disposats a licitar ja per emportar-se'l a Stamford Bridge. El que no esperaven els anglesos era que el Real Madrid pogués avançar-se amb una oferta de 50 milions.

Ousmane Diomandé, l'objectiu de Florentino Pérez

El jove central ivorià del Sporting de Portugal és una de les grans revelacions de la lliga portuguesa. La seva potència física, anticipació i capacitat per treure la pilota jugada han cridat l'atenció dels grans clubs europeus. Segons apunten des de 'Real Madrid Exclusivo', Florentino Pérez estaria disposat a desemborsar 50 milions d'euros per tancar la seva incorporació.

Amb aquesta operació, el Madrid buscaria enfortir una defensa que ha patit alts i baixos per les lesions i la falta de continuïtat d'alguns dels seus jugadors clau. D'aquesta manera, l'arribada de Ousmane Diomandé seria un moviment estratègic, no només per la seva joventut i projecció, sinó també perquè encaixa en la filosofia del club.

Un cop d'autoritat del Real Madrid al mercat

La directiva del Real Madrid no vol perdre temps i està disposada a fer tot el necessari per assegurar el fitxatge. Ousmane Diomandé, que ja és titular indiscutible en el seu club, ha demostrat estar preparat per fer el salt a una lliga de major exigència. El seu potencial el converteix en una aposta segura per liderar la defensa blanca en el futur.

L'arribada de Diomandé podria ser el primer gran moviment del mercat d'hivern i un senyal clara de la renovació defensiva que s'acosta. Si Florentino Pérez executa aquest fitxatge, el club estaria un pas més a prop d'assegurar la seva hegemonia a Europa. El mercat, com la gespa, es converteix en un altre terreny on el Real Madrid busca brillar.