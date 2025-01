Sale a la luz el dato de Pedri que más escuece a Xavi Hernández: 'Vaya m...'

Pedri es uno de los mejores mediocentros del momento y el nivel que ha mostrado estos últimos meses es el reflejo perfecto de ello. Los de la Ciudad Condal necesitaban a un centrocampista en plenas facultades y de máximo nivel. Por suerte, ya lo tenían en sus filas, y aunque no se sabía si se recuperaría de las lesiones, lo ha hecho.

El Barça no pasa por un buen momento económico desde hace años, y quien más caro lo ha pagado ha sido Xavi Hernández. Pedri, que era uno de sus favoritos, no estuvo disponible durante mucho tiempo por culpa de los problemas físicos. Ahora, hay un dato que está haciendo que el ex del conjunto catalán se lamente.

El dato que favorece a Pedri y perjudica a Xavi Hernández

La realidad es que Xavi Hernández no fue valorado en su momento, pero los aficionados culés han acabado viendo que hizo un gran trabajo. Aunque no logro una cantidad elevada de títulos, empezó un proyecto muy ambicioso, el cual es clave a día de hoy. Hansi flick ha llegado con las bases hechas, por lo que solo ha tenido que pulir a los jóvenes.

Xavi Hernández fue la primera persona de la nueva era del Barça que apostó por las jóvenes promesas de La Masía. De hecho, la leyenda catalana conformó un equipo muy competitivo, formado, en su mayoría, por jugadores que no se conocían antes de su llegada. Aunque no era el caso de Pedri, una gran cantidad de chicos de la cantera tuvieron la oportunidad de brillar en los mejores escenarios del panorama futbolístico actual.

Pedri tuvo muchos problemas físicos durante la etapa de Xavi Hernández, probablemente por la falta de un plan físico correcto. El centrocampista no ha podido jugar regularmente hasta que no ha llegado Hansi Flick. De hecho, el canario no jugaba tantos partidos seguidos desde su primera temporada en las filas del Barça.

La ayuda de Pedri habría sido la clave

En lo que va de temporada, Pedri ha jugado 40 partidos consecutivos (30 en la 24/25 y 10 en la 23/24). Si Xavi hubiese podido contar con él de una forma regular, casi seguro que los resultados habrían sido mucho mejores. Ahora, el ex dirigente debe estar pensando algo como: "Vaya mala suerte".

Aunque no podemos saber qué hay en su cabeza, no es difícil de imaginar que está siguiendo de cerca a su antiguo equipo. Si Pedri sigue a este gran nivel, es solo cuestión de tiempo que acabe en los puestos del Balón de Oro. Por lo tanto, podemos afirmar que Hansi Flick ha dado con la tecla ideal para que el canario exprima al máximo su potencial.