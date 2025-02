Sorpresa, Nico Williams exige 3 condiciones de última hora para firmar ya por el Barça

El culebrón entre Barça y Nico Williams ha llegado a su fin: el jugador del Athletic Club, que ya sonó para fichar por el Barça este pasado verano, será culer. Así lo ha decidido y confirmado el Barça, que asume que el objetivo es fichar a Nico Williams y que todas las operaciones paralelas han quedado paralizadas para convencer al vasco. Nico Williams es el elegido y, por ende, ya sabe que el Barça quiere ficharle de forma definitiva, pero la sorpresa es que el del Athletic Club exige 3 condiciones sorprendentes.

Nico Williams ya estuvo cerca del Barça durante el pasado mercado de fichajes de verano y ahora parece que la transferencia se cerrará de forma definitiva, según puede avanzar 'e-Notícies'. El Barça ha sondeado nombres como el de Rafael Leao o Marcus Rashford, pero el elegido es Nico Williams, que ya ha sido informado y que quiere garantías antes de firmar. Joan Laporta lo intentará, pero ya le ha comunicado al delantero español que "muchas de sus peticiones tendrán que esperar", por mucho que puedan parecer de extrema urgencia para trabajar.

Joan Laporta quiere apostar por un delantero que cumpla con dos premisas muy básicas: exigencia y proyección en las grandes competiciones, tanto domésticas como continentales. Nico Williams, delantero que se encuentra en el Athletic Club de Ernesto Valverde, cumple con esos dos requisitos, pero también quiere garantías. Y esas garantías pasan por aceptar órdenes del delantero español y fichar bien durante este mercado de fichajes de verano de 2025, que será movido en Can Barça.

Las bases o exigencias de Nico Williams no son precisamente pocas, pero el futbolista quiere fichar, sea como sea, por el Barça de Joan Laporta. Además de juntarse con Lamine Yamal, Fermín López, Pedri o Gavi, Williams también quiere jugar con 3 de sus mejores amigos, que llegarían al Barça tras el 'OK' final de Flick. Joan Laporta está dispuesto a pasar por el aro, pues Nico Williams se ha convertido en la joya del mercado de fichajes y el Barça entiende que no puede dejarle escapar.

Nico Williams, como explicábamos anteriormente, quiere firmar ya con el Barça, pero ha pedido algunas condiciones sorprendentes para firmar ya con el Barça, que quiere lograr su firma en estos meses. Williams ha exigido que su salario se mantenga, que el Barça pague su cláusula sin hablar con el Athletic Club y que Joan Laporta le fiche un preparador físico personal. Williams ha pedido el fichaje de un entrenador personal, pues quiere volver al 100% y asume que, actualmente, no está al del todo fino físicamente.